Москва пообещала ответить на закрытие российского генконсульства в Бонне

Россия в ближайшее время ответит на решение Германии закрыть российское генеральное консульство в Бонне, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. По его словам, ответ не обязательно будет симметричным: Москва примет меры, которые сочтет необходимыми.

1 сентября власти Германии официально возложили на Россию ответственность за попытку диверсии в аэропорту Лейпциг/Галле в ночь на 5 августа. Там рядом с украинскими грузовыми самолетами Ан-124 был обнаружен беспилотник со взрывчаткой. По словам главы МВД ФРГ Александера Добриндта, вывод о причастности РФ основан на результатах полицейского расследования, характере подготовки атаки и данных разведки, указывающих на действия исполнителей по поручению российских государственных структур. Москва обвинения отвергает.

В качестве ответных мер Берлин потребовал закрыть российское генконсульство в Бонне до 18 сентября, решил прекратить действие соглашения, на основании которого работает Российский дом науки и культуры в Берлине, а также объявил об ужесточении контроля за въездом граждан РФ и намерении добиваться дополнительных санкций ЕС. Российский посол Сергей Нечаев был вызван в МИД Германии.

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