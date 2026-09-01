Установка Voya Energy превратит алюминиевый лом в чистую энергию

Компания Voya Energy сообщила о привлечении $35 млн для строительства в 2027 году первых промышленных установок по генерации энергии, где в качестве топлива будет использоваться алюминиевый металлолом. У компании далеко идущие планы – она намерена быстро масштабировать строительство и стать в итоге ключевым поставщиком энергии для дата-центров. А заодно сделать планету немного чище.

Сама технология получения энергии из алюминия электрохимическим способом не нова, прототипы генераторов малой мощности уже существуют. По сути, изготавливается огромная батарейка, где анод состоит из алюминия, а катод – сделан газодиффузионным для извлечения кислорода из воздуха. Алюминий в среде щелочного электролита начинает отдавать электроны, возникает электрический ток и нагрев, электроны после контакта с кислородом превращаются в гидроксид-ионы и возвращаются на анод. Цепочка замыкается и запускается процесс генерации энергии.

Алюминий один из самых энергоемких материалов, КПД такого генератора достигает 50 % — причем остальная половина уходит в тепло, которому тоже легко найти применение. Но самое главное – лом алюминия в данном случае служит топливом, которое легко добывать, транспортировать и запасать. Поэтому такие генераторы выгоднее установок на возобновляемых источниках энергии, при этом они также не производят никаких выбросов в атмосферу, что является основным козырем проекта Voya Energy.

Из лома в объеме стандартного 20-футового контейнера можно получить до 2 МВт энергии. Сама установка размером примерно как два таких контейнера — то есть, занимает гораздо меньше места, чем поля ветряков или солнечных панелей. Ее можно поставить прямо рядом с дата-центром и останется только подвозить лом грузовиками или по железной дороге. Заодно частично решается задача по утилизации и вторичному использованию самого металлолома – выгоднее использовать алюминий не как металл, а как источник энергии для набирающей размах инфраструктуры ИИ.Источник — Interesting engineering

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