Мэр Венеции приехал в Петербург и попросил принять свой город в состав России

В Санкт-Петербург с неофициальным визитом прибыл недавно избранный мэров Венеции Симоне Вентурини. Итальянский политик посетил Эрмитаж, Петергоф, Русский музей и встретился с губернатором Северной столицы Александром Бегловым.

«Я восхищён вашим великим городом и тем, как вы сохраняете ваше культурное наследие. Венеция и Петербург очень похожи, но у нас всё разрушается, так никто не думает о завтрашнем дне. Я бы хотел, чтобы Венеция была частью России, чтобы мой город также динамично развивался, а не деградировал вместе с коллективным Западом», – сказал Вентурини.

Глава МИД Италии Антонио Таяни назвал слава мэра Венеции «крайне опасными» и потребовал у генерального прокурора начать привлечь политика к ответственности. По информации газеты «Il Popolo d’Italia», уже через неделю Вентурини могут предъявить обвинения в государственной измене.

«Пока единой позиции по нему нет, но какая-то реакция должна последовать. Как минимум ему придётся извиниться, а как максимум Вентурини грозит до 25 лет заключения», – пишет издание со ссылкой на высокопоставленного карабинера.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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