На Камчатке арестована женщина, призывавшая солдат сдаваться в плен, возбуждено дело о госизмене

ФСБ РФ задержала жительницу Камчатской области, которая, как утверждается, собирала сведения по заданию украинской разведки, а также склоняла российских военнослужащих к сдаче в плен. Ее действия квалифицированы как государственная измена.

«Установлено, что в целях оказания противнику помощи указанное лицо осуществляло приискание и склонение военнослужащих Камчатского края к сдаче в плен и переходу на сторону противника в зоне проведения специальной военной операции», – сообщил представитель ФСБ.

«Следственным отделом УФСБ РФ по Камчатскому краю в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) УК России. Решением суда ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказала пресс-служба российской контрразведки.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro