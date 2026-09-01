 

На Камчатке арестована женщина, призывавшая солдат сдаваться в плен, возбуждено дело о госизмене

01.09.2026, 10:30, Разное
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ФСБ РФ задержала жительницу Камчатской области, которая, как утверждается, собирала сведения по заданию украинской разведки, а также склоняла российских военнослужащих к сдаче в плен. Ее действия квалифицированы как государственная измена.

«Установлено, что в целях оказания противнику помощи указанное лицо осуществляло приискание и склонение военнослужащих Камчатского края к сдаче в плен и переходу на сторону противника в зоне проведения специальной военной операции», – сообщил представитель ФСБ.

«Следственным отделом УФСБ РФ по Камчатскому краю в отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 275 (государственная измена) УК России. Решением суда ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сказала пресс-служба российской контрразведки.


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