Бывший зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн пропал без вести на войне в Украине

Бывший заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн пропал без вести во время участия в войне против Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, Бронштейн пропал «во время выполнения боевой задачи». Другие обстоятельства произошедшего, в том числе место и дата его исчезновения, пока не сообщаются.

Илья Бронштейн ранее занимал пост заместителя председателя правительства Московской области и курировал сферу образования. Он оказался на фронте после возбуждения против него уголовного дела о коррупции. В сентябре 2024 года Бронштейн был арестован по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через посредника получил 25 миллионов рублей от генерального директора компании «Просвещение-Регион» Ирины Савенковой за содействие в получении контрактов на поставку интерактивных панелей для школ Московской области общей стоимостью около 742 миллионов рублей. В ноябре 2024 года сообщалось, что Бронштейн признал вину. В феврале 2026 года дело было направлено в суд, однако затем он заключил контракт на военную службу. В мае РИА Новости сообщало, что производство по делу Бронштейна и еще одного обвиняемого было выделено и приостановлено в связи с их отправкой на войну.

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