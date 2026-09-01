 

Украинские беспилотники атаковали порт Усть-Луга и Москву

01.09.2026, 5:15, Разное
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В ночь на 1 сентября украинские беспилотники атаковали ряд целей на территории России. В Ленинградской области в районе порта Усть-Луга возник пожар.

К утру российские власти заявляли об уничтожении над Ленинградской областью десятков беспилотников. Атака продолжалась несколько часов.

Усть-Луга – один из крупнейших российских портов на Балтийском море и важный узел экспорта нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов. Какой именно объект на территории порта был поражен этой ночью и насколько серьезны повреждения, российские власти пока не уточняют. Ранее порт и расположенный там комплекс «Новатэка» неоднократно становились целью украинских атак.

Одновременно беспилотники атаковали Московский регион. По данным мэра Москвы Сергея Собянина, к четырем часам утра российская ПВО уничтожила 17 дронов, летевших к столице РФ. О повреждениях или пострадавших в Москве на данный момент не сообщалось.


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