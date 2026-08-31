Комитет ООН потребовал от государств выплатить компенсацию за трансатлантическую работорговлю

Комитет ООН по уничтожению расовой дискриминации постановил, что государства, имевшие отношение к трансатлантической работорговле, юридически обязаны рассмотреть вопрос о выплате компенсаций как за прямой, так и опосредованный ущерб.

Согласно документу, получившему название «Общая рекомендация 40», речь идет о смене парадигмы и отказе от концепции, согласно которой страны могли ограничиться признанием исторической ответственности, избежав реальных санкций.

«Основа нашего решения – конвенция о борьбе с расовой дискриминацией от 1965 года, а не законы, существовавшие в период работорговли. Государства обязаны определить конкретные меры по выплате репараций людям африканского происхождения. Необходимы также структурные изменения», – декларирует комитет ООН. В частности, речь идет об открытии архивов и сносе памятников.

Напомним: в марте 2026 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, объявляющую трансатлантическую работорговлю «самым страшным преступлением против человечности» и требующую выплаты компенсаций потомкам рабов. Израиль был одним из государств, проголосовавших против нее.

Инициатором вступила Гана. Необходимость принятия резолюции, которая не является обязательной к исполнению, она мотивировала тем, что последствия работорговли XV-XIX веков, в ходе которой за океан было вывезено более 12 миллионов африканцев, ощущаются и по сегодняшний день. Одним из них названо расовое неравенство.

В обоих документах речь идет только о вывозе на американский континент африканских рабов. В них не упоминаются другие формы работорговли, которая не изжиты и по сей день. Это испортило бы цельную картину поборников вины западной цивилизации перед остальным миром.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro