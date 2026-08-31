 

Комитет ООН потребовал от государств выплатить компенсацию за трансатлантическую работорговлю

31.08.2026, 19:45, Разное
  Поддержать в Patreon

Комитет ООН по уничтожению расовой дискриминации постановил, что государства, имевшие отношение к трансатлантической работорговле, юридически обязаны рассмотреть вопрос о выплате компенсаций как за прямой, так и опосредованный ущерб.

Согласно документу, получившему название «Общая рекомендация 40», речь идет о смене парадигмы и отказе от концепции, согласно которой страны могли ограничиться признанием исторической ответственности, избежав реальных санкций.

«Основа нашего решения – конвенция о борьбе с расовой дискриминацией от 1965 года, а не законы, существовавшие в период работорговли. Государства обязаны определить конкретные меры по выплате репараций людям африканского происхождения. Необходимы также структурные изменения», – декларирует комитет ООН. В частности, речь идет об открытии архивов и сносе памятников.

Напомним: в марте 2026 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, объявляющую трансатлантическую работорговлю «самым страшным преступлением против человечности» и требующую выплаты компенсаций потомкам рабов. Израиль был одним из государств, проголосовавших против нее.

Инициатором вступила Гана. Необходимость принятия резолюции, которая не является обязательной к исполнению, она мотивировала тем, что последствия работорговли XV-XIX веков, в ходе которой за океан было вывезено более 12 миллионов африканцев, ощущаются и по сегодняшний день. Одним из них названо расовое неравенство.

В обоих документах речь идет только о вывозе на американский континент африканских рабов. В них не упоминаются другие формы работорговли, которая не изжиты и по сей день. Это испортило бы цельную картину поборников вины западной цивилизации перед остальным миром.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

31.08 / Проводники и проводницы РЖД начнут оказывать пассажирам различные услуги, чтобы поправить финансовое состояние компании

31.08 / После месяца с очистителем воздуха люди решили задачи на 12 процентов быстрее

31.08 / Смартфон в серийном чехле RHINOSHIELD выдержал падение из стратосферы

31.08 / В Скалистых горах нашли новый вид паука и назвали в честь университетских «Вандалов»

31.08 / Робот BeanBot может перемещаться без двигателей, подобно мексиканским прыгающим бобам

31.08 / У мужчин обнаружили связь между микробиомом кишечника и производством сперматозоидов

31.08 / В Минздраве и Минпросвещения придумали, как бороться с нежеланием молодёжи идти в медицину: «Будем распределять принудительно»

31.08 / Обычный Wi-Fi позволяет идентифицировать людей почти со 100%-ной точностью

31.08 / Трамп прокомментировал атаку Ирана на американские базы — «Мы нанесем по ним мощный удар»

31.08 / Единый день голосования могут растянуть на две недели

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике