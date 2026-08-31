 

Единый день голосования могут растянуть на две недели

31.08.2026, 15:18, Разное
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В Центризбиркоме обсуждается инициатива о продлении единого дня голосования до четырнадцати суток. По мнению авторов, это снизит очереди, нагрузку на членов комиссий и позволит каждому гражданину выбрать не только кандидата, но и удобную для себя дату волеизъявления. Предполагается, что за две недели можно проголосовать в любой день, кроме санитарных часов, когда комиссии будут проветривать помещения. 

В партиях отнеслись к идее сдержанно: наблюдатели указывают, что за две недели трудно сохранять одинаково бодрое лицо и следить, чтобы бюллетени не выцвели. В ЦИК подчёркивают: итоги будут подводить только после того, как последний участок закроется, но не раньше, чем об этом выйдет официальный сюжет на федеральных каналах.

«Две недели – это оптимальный срок, – пояснил секретарь ЦИК Николай Булаев. – Ранее избиратели жаловались, что семи дней не хватает для голосования. Есть вероятность, что не хватит и 14 суток, но больше бюджет выделить не может, да и члены территориальных избиркомов физически не могут столько исполнять обязанности, но мы изучим вопрос их посменной работы либо замены их андроидами» 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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