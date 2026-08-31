 

Концерт Канье Уэста перенесли в Магадан

31.08.2026, 13:18, Разное
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Заместитель министра культуры России Жанна Алексеева в эфире «Первого канала» подтвердила, что американский рэпер Канье Уэст не сможет выступить в Санкт-Петербурге в октябре 2026 года «по техническим причинам».

«Но мы готовы предложить господину Уэсту достойные альтернативы – например, Магадан. Там есть прекрасный дом культуры «Полярный пионер», который готов принять его концерт», – сказала чиновница.

Если Уэст не захочет выступать в Магадане, то Минкульт готов предложить рэперу другие варианты – в начале 2027 года он может провести концерт в Воркуте, а через год американского исполнителя готовы принять в посёлке Пышма Свердловской области.

«Мы открыты к диалогу и всегда готовы сделать всё возможное, чтобы популярные артисты с радостью приезжали в нашу страну», – заверила журналистов Алексеева.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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