Во время наводнения на границе Непала и КНР пропала гражданка Израиля и Беларуси Катерина Сакович

Редакции Newsru.co.il стало известно, что на прошлой неделе в зоне наводнений и селей в районе границы Непала и китайского Тибета пропала без вести 41-летняя Катерина Сакович, жительница Израиля и Беларуси, в последние годы проживавшая в Милане. Об этом сообщила ее сестра Дарина (Сара) Михнович, проживающая в Израиле.

МИД Израиля был уведомлен о розыске Катерины Сакович, которая находилась в Непале с целью паломничества к священной вершине Кайлас в Западном Тибете. В официальном непальском реестре Сакович зарегистрирована только как жительница Беларуси. Ее израильское гражданство не указано в опубликованных данных регистрации. Близкие рассчитывают на помощь государства Израиль в розыске Катерины.

Семья добивается официальной перекрестной проверки информации между странами и предотвратить ситуацию, когда Катерина окажется между непальским и китайским реестрами из-за ее двойного гражданства, различного написания ее имени или отсутствия актуального обмена информацией.

Редакция Newsru.co.il обратилась в МИД Израиля, где нам сообщили следующее: «Израильское консульство в Катманду и департамент по делам израильтян, находящихся в бедственном положении за рубежом, при министерстве иностранных дел поддерживают постоянный контакт с ее семьей и сотрудничают с местными властями и организациями в усилиях по ее поиску».

По данным нашей редакции, эти усилия пока не привели к какому-либо результату. Поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что среди пропавших в зоне бедствия житель Израиля примерно 60 лет. По данным министерства иностранных дел Израиля, утром 26 августа он пересек границу из Тибета в Непал незадолго до прихода разрушительного потока. Израильское консульство в Пекине и отдел МИД по делам израильтян за границей находятся в контакте с его семьей и участвуют в поисках. По данным израильских СМИ, мужчина путешествовал в составе организованной группы, направлявшейся к священной горе Кайлас, связь с группой была потеряна примерно за десять минут до катастрофы.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro