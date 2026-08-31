Нашествие мигрантов на Сеуту — Педро Санчес обвиняет Израиль и Россию

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил 31 августа, что власти Марокко не несут ни прямой, ни опосредованной ответственности за кризис в Сеуте, вызванный проникновением в этот эксклав десятков тысяч марокканских мигрантов.

«Расследование продолжается. Уже понятно, что решение Верховного суда от 8 июля было извращено в социальных сетях в рамках кампании дезинформации, а также преступными группировками, занимающимися траффиком людей», – цитирует его Le Monde.

«После 30-31 июля через социальные сети распространялись слухи и дезинформация. За этим стояли Россия, Израиль, а также ультраправые в других странах, которые всегда используют миграцию для не только для нападок на Испанию, но в попытках расколоть Европу», – добавил он.

Напомним, что 30-31 июля в Сеуту, расположенную в Северной Африке, с территории Марокко прорвались около 700000 человек. Десятки тысяч были высланы, но по меньшей мере 5000 остаются на испанской территории, среди них 1200 несовершеннолетних. Кризис вызвал рост преступности.

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