 

В Васильевске наградили туриста, сбившего 50 самокатчиков

31.08.2026, 11:18, Разное
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Мэр Васильевска Юрий Громов выдал удостоверение почётного жителя города гостю из Москвы, 20-летнему Платону Прохорову. По словам главы населённого пункта, столичный автолюбитель помог решить многолетнюю проблему с самокатчиками, постоянно игнорировавшими правила дорожного движения.

В газете «Васильевск Today» сообщается, что москвич всего неделю в июне пребывал в провинциальном городке. Прохоров гостил у однокурсника по МГИМО, пожелавшего остаться анонимным. Обычно студенты проводили время в ночных клубах, а после этого столичный гость на своей BMW начал устраивать дрифт по городским улицам. В общей сложности из-за специфической манеры управления транспортным средством получили травмы 53 человека, управлявшие средствами индивидуальной мобильности и неустановленное число пешеходов. В итоге самокатчики перестали появляться на улицах Васильевска, даже несмотря на исчезновение «таинственного водителя».

Из-за того что столичный гость управлял транспортным средством без регистрационного номера, для установления его личности и дальнейшего поиска потребовалось время, но когда это удалось, будущий соискатель почётного звания отказался вновь приехать в Васильевск, опасаясь, что его подвиги могут навредить его отцу – известному федеральному чиновнику. Личный звонок мэра и обещание денежного вознаграждения убедили Прохорова и он всё-таки поучаствовал в торжественной церемонии. 

Мэр Васильевска сообщил, что муниципалитет для награждения разыскивает ещё одного туриста, который регулярными выстрелами из пневматического оружия разогнал палаточный активистов, протестовавших против роста тарифов на услуги ЖКХ на площади Ленина.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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