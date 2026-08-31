У лидера «Альтернативы для Германии» в Саксонии-Ангальт обнаружили кружку «Армия России»

В федеральной земле Саксония-Ангальт пройдут 6 сентября парламентские выборы, которые могут стать поворотными в истории ФРГ. Опросы предрекают победу ультраправой «Альтернативе для Германии», которая пользуется поддержкой 40% респондентов. Правящую ХДС поддерживает всего 23%.

AfD стоит на позициях евроскептицизма, вступает за депортацию мигрантов и против поддержки Украины. Она считается пророссийской, и ее приход к власти в федеральной земле, через которую проходят линии снабжения NATO, может представлять стратегическую угрозу альянсу.

Накануне выборов заместитель главы отделения партии в Саксонии-Ангальт Ханс-Томас Тильшнайдер дал интервью журналисту Паулю Ронцхаймеру. Представители СМИ заметили в его кабинете кружку с красной звездой и надписью «Армия России».

Тильшнайдер, один из наиболее пророссийских политиков в партии, не смог скрыть своего возмущения, когда ему был задан вопрос о чашке. «Она просто стоит здесь, мне ее подарили кучу лет назад», – заявил он, подчеркнув, что это не означает поддержки российской армии. Впоследствии политик попытался через адвоката запретить трансляцию фрагмента.

После начала полномасштабного вторжения в Украину политик публично поддержал действия России, но прекратил делать это по требованию руководства партии. Тем не менее, в октябре 2025 года он был одним из гостей мероприятия в честь дня рождения Владимира Путина.

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