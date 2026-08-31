 

Около 15 человек числятся пропавшими после наводнения в Гранд-Каньоне

31.08.2026, 4:45, Разное
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Около 15 человек числятся пропавшими без вести после внезапного наводнения в национальном парке Гранд-Каньон в Аризоне. Как пишет CBS News со ссылкой на Службу национальных парков США, спасатели продолжают поиски людей, которые могли находиться в районе каньона Брайт-Эйнджел и туристического комплекса Phantom Ranch во время наводнения днем 29 августа.

По меньшей мере 62 человека были эвакуированы, часть туристов пришлось вывозить вертолетами. О пострадавших пока не сообщалось.

Наводнение уничтожило почти все пешеходные мосты через ручей Брайт-Эйнджел, повредило единственный водопровод, снабжающий туристические объекты и жилые районы парка, и принесло в реку Колорадо камни, металлические конструкции и другой мусор.

Phantom Ranch, кемпинг Bright Angel, тропа North Kaibab, мосты Black и Silver и ряд других участков закрыты до дальнейшего распоряжения, приостановлено и движение туристических лодок по реке.

По данным метеорологов, за примерно полчаса в этом районе выпало от 13 до 25 мм осадков, причем из-за крутого рельефа вода практически мгновенно устремилась вниз по каньону.

Власти предупреждают о возможности новых ливней и внезапных паводков 31 августа.


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