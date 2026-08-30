 

Дональд Трамп запланировал переименовать Луну в Американу

30.08.2026, 18:19, Разное
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Президент США Дональд Трамп планирует подписать указ о переименовании Луны – она должна получить название Americana, сообщили источники Bloomberg. Этой идеей, как утверждают источники, главу государства «заразил» недавно назначенный им директор NASA Роберт Кэмпбелл – известный активист движения Make America Great Again, в прошлом фермер из Луизианы.

Собеседники издания утверждают, что Трамп уже написал черновик поста для Truth Social, где он объявил об этом «ЕДИНСТВЕННО ПРАВИЛЬНОМ решении».

«Первыми на спутник Земли высадились АМЕРИКАНСКИЕ астронавты – и сделали то, что никто не смог сделать до них и никто не может сделать после них. Это была ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА! Теперь пора вернуть Луне её настоящее имя», – якобы говорится в черновике.

В публикации Трамп также намекает, что во Вселенной «есть и более крупные объекты, размер которых может быть сопоставлен только с величием Америки». Тем не менее, сейчас его пытаются отговорить от этого шага, поскольку «дух настолько очевидного безумия» может помешать республиканцам на предстоящих выборах.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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