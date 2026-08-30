 

Мэр Тургояка решил не ремонтировать дороги в городе, а сдавать их в аренду кинематографистам

30.08.2026, 13:18, Разное
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Необычный способ пополнения муниципального бюджета изобрёл мэр Тургояка Денис Ульянов – градоначальник решил заработать на неровностях городского дорожного рельефа.

На центральной улице небольшого сибирского городка расположена его главная достопримечательность – яма глубиной 5 метров. Большинство жителей населённого пункта, которые пока не покинули Тургояк, затрудняются назвать дату появления топографического объекта, но полагают, что её возраст составляет 10-20 лет. Горожане писали в разные инстанции с требованием посодействовать в ремонте главной магистрали. Росавтодор назвал случай сложным и выставил смету, неподъёмную для муниципального бюджета. По итогам общественных слушаний жители и чиновники достигли компромисса – оградить яму и игнорировать её существование.

Большинство тургоякцев справились с задачей, но яма унесла жизни нескольких иногородних водителей и десятка электросамокатчиков, по которым, впрочем, не скорбели. Год назад в истории местечка произошёл поворотный момент – Тургояк посетили кинематографисты, искавшие для съёмок локацию «с наибольшей разрухой».  Тогда объект похвалил режиссёр криминального сериала, заметив, что такого ужасного состояния дорожной инфраструктуры не видел даже в заброшенных городах. Мэр Тургояка решил сдать яму в аренду и его условия были приняты.

За год неровность принесла в городской бюджет 7,2 млн рублей. Первый сезон показал высокий рейтинг, поэтому создатели приняли решение снимать продолжение. Помимо этого, натура стала использоваться и в других лентах. Сейчас улица Ленина полностью закрыта для машин, кроме транспорта съёмочных групп, а билборд с видом главной достопримечательности Тургояка встречает водителей на въезде в город.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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