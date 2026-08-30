Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1649-й день войны

Минобороны РФ 30 августа 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в результате активных действий установили контроль над населенными пунктами Великий Прикол и Садки Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Бариловка, Кияница, Никольское, Великая Рыбица и Юнаковка Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Приколотное, Гогино, Слатино, Избицкое, Новоалександровка и Подсреднее Харьковской области. ВСУ потеряли более 230-ти военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и три станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Изюмское, Староверовка, Грушевкп, Пески-Радьковские, Малеевка, Прокоповка Харьковской области, Святогорск и Карповка Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 210-ти военнослужащих, бронетранспортер М1117 производства США, боевая бронированная машина «Казак», бронеавтомобиль «Titan-S» канадского производства и 20 автомобилей. Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, двух аэромобильных, горно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Клиновое, Райское, Славянск, Краматорск, Никаноровка, Новоселовка, Дружковка и Кондратовка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 240 военнослужащих, бронетранспортер «Stryker» производства США, 26 автомобилей, два артиллерийских орудия и боевую машину реактивной системы залпового огня «Град». Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Белозерское, Андреевка, Старорайское, Веселая Гора, Доброполье, Славянка, Федоровка Донецкой Народной Республики и Ивановка Днепропетровской области. Потери украинских вооруженных формирований составили до 375-ти военнослужащих, боевая бронированная машина «Senator» канадского производства, семь автомобилей и три орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух штурмовых, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Омельник, Васиновка, Никольское, Самойловка Запорожской области, Правда, Ивановка и Гавриловка Днепропетровской области. Противник потерял до 340 военнослужащих и четыре автомобиля. Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка, Юльевка и Орехов Запорожской области. Уничтожены до 30-ти военнослужащих ВСУ, 16 автомобилей, 122 мм гаубица Д-30 и три станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение месту подготовки и запуска крылатых ракет большой дальности «Фламинго», объектам топливно-энергетической инфраструктуры Украины, цеху производства боеприпасов, логистическим центрам, используемым ВСУ, местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 143-х районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 14 управляемых авиационных бомб, пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 804 беспилотных летательных аппарата самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 223156 беспилотных летательных аппаратов, 670 зенитных ракетных комплексов, 30755 танков и других боевых бронированных машин, 1776 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36316 орудий полевой артиллерии и минометов, 70576 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми более 242700 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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