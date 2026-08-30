 

Армия РФ вновь атаковала Киев — пожары и разрушения, есть пострадавшие

30.08.2026, 6:45, Разное
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В ночь на воскресенье, 30 августа, российские войска вновь массированно атаковали Украину беспилотниками, в том числе ударными БПЛА типа «Шахед». Основным направлением атаки был Киев. По последним данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в столице пострадали не менее трех человек, последствия ударов зафиксированы по меньшей мере в четырех районах.

Наиболее серьезные повреждения отмечены в Оболонском районе Киева, где в результате попадания беспилотника загорелся 12-этажный жилой дом. Огонь распространился со второго по пятый этаж, площадь пожара составила около 80 квадратных метров. Трое пострадавших были переданы медикам. Пожар потушен.

В Подольском районе зафиксировано попадание в нежилое строение и возник пожар. В Голосеевском районе горело административное здание; ранее сообщалось также о повреждении складского помещения и попадании в двухэтажное нежилое здание. В Деснянском районе после атаки загорелась трава на открытой территории площадью около двух гектаров.

Российские беспилотники атаковали Киев несколькими волнами. Воздушная тревога неоднократно объявлялась в течение вечера 29 августа и продолжалась ночью.

Атаки продолжались и в других регионах Украины. В Николаевской области ударом беспилотника был поврежден склад предприятия пищевой промышленности, возник пожар. По данным областной администрации, пострадавших нет. Об атаках российских беспилотников сообщалось также в Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Одесской, Черниговской и других областях.

Около полуночи мощный взрыв был слышен в Кременчуге Полтавской области. Незадолго до этого ВСУ предупреждали о приближении к городу «Шахедов». На момент публикации официальных данных о последствиях этого удара не поступало.


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