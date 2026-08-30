Жертвы наводнений на границе Непала и Китая — около 700 погибших, более 3000 пропавших без вести

Число жертв катастрофических наводнений и селей в районе границы Непала и китайского Тибета достигло 682 человек, более трех тысяч числятся пропавшими без вести. По последним данным Национального управления Непала по снижению риска стихийных бедствий, в стране погибли 675 человек и 2498 остаются пропавшими. В Тибете китайские власти сообщают о семи погибших и 554 пропавших без вести. Поисково-спасательная операция продолжается.

Стихийное бедствие произошло утром 26 августа в Гималаях, в районе пограничного перехода Расувагадхи – Гьиронг. Огромная масса льда, камней и грунта обрушилась в горную речную систему, после чего вниз по долинам устремился поток воды, грязи и обломков. Первоначально сообщалось, что причиной могло стать землетрясение, однако Геологическая служба США (USGS) впоследствии пришла к выводу, что зарегистрированный сейсмический сигнал был вызван самим обрушением. По оценке USGS, в движение пришло более 100 миллионов кубометров льда, камней и других пород.

Особенно серьезно пострадала непальская сторона границы. Поток прошел по долине реки Тришули на десятки километров, сметая дома, дороги, мосты и объекты гидроэнергетики. На китайской стороне практически полностью уничтожен комплекс пограничного перехода Гьиронг. Первая китайская группа спасателей, добравшаяся туда после разрушения дорог, сообщила, что на месте остались «одни руины». По данным Красного Креста, последствия стихийного бедствия затронули более 90 тысяч человек.

Число пропавших резко увеличилось по мере поступления данных из изолированных районов. Только в Непале в список были дополнительно включены сотни работников гидроэлектростанций, после чего число пропавших превысило две тысячи. Власти предупреждают, что статистика остается предварительной: в списках могут находиться люди, которые смогли самостоятельно выбраться из зоны бедствия, но пока не вышли на связь.

Среди пропавших – сотни иностранцев. Известно по меньшей мере о 517 пропавших иностранных граждан в Непале, включая туристов и иностранных работников. На китайской стороне среди пропавших в Гьиронге числились 260 иностранцев. Среди иностранцев, пропавших на непальской стороне, больше всего граждан Индии и США. Государственный департамент США сообщал о 90 американцах, местонахождение которых не было установлено. Непальский совет по туризму называл также 98 граждан Индии, 61 гражданина Украины, 51 гражданина Малайзии, 41 австралийца, 33 британца, 29 граждан Латвии и 25 канадцев. В списках находятся также граждане Южной Кореи, Сингапура, России, Германии, Южной Африки, Японии, Новой Зеландии, Франции, Испании, Бельгии и Венгрии.

Среди пропавших остается житель Израиля примерно 60 лет. По данным министерства иностранных дел Израиля, утром 26 августа он пересек границу из Тибета в Непал незадолго до прихода разрушительного потока. Израильское консульство в Пекине и отдел МИД по делам израильтян за границей находятся в контакте с его семьей и участвуют в поисках. По данным израильских СМИ, мужчина путешествовал в составе организованной группы, направлявшейся к священной горе Кайлас, связь с группой была потеряна примерно за десять минут до катастрофы.

Власти Непала сообщают, что к субботе, 29 августа, удалось спасти более 7500 человек.

Началась идентификация погибших: из-за масштабов катастрофы многие тела и фрагменты тел невозможно опознать визуально. Перед захоронением неопознанных останков власти намерены сохранять образцы ДНК и другие данные для последующей идентификации. Непал координирует эту работу с Индией и Китаем.

Поискам мешают разрушенные дороги, сложный горный рельеф и сохраняющаяся угроза новых наводнений. После обрушения в верховьях рек образовались временные озера, запруженные камнями и льдом.

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