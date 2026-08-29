 

К западу от Киева атака российского дрона вызвала пожар и взрывы; около 30 погибших

29.08.2026, 11:45, Разное
  Поддержать в Patreon

В пятницу, 28 августа, вечером, в результате атаки РФ на территории одного из предприятий в селе Мила Бучанского района, расположенного к западу от Киева, произошло падение дрона, тип которого устанавливается.

На территории предприятия возник пожар и начались взрывы. По состоянию на субботу, 29 августа, там погибли не менее 27 человек, более 40 ранены, пишет УНИАН.

Трасса Киев–Чоп временно перекрыта. На месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и все экстренные службы.

Прокуратура уже начала расследование обстоятельств взрыва на территории предприятия и действий ответственных должностных лиц. В частности, расследование начато по ст. 367 Уголовного кодекса о служебной халатности.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

29.08 / «Хочу быть ближе к избирателям»: депутат из Твери украл в магазине Snickers, напился в парке и припарковался на месте для инвалидов

29.08 / Украинские беспилотники атаковали склады Ozon и DNS в Ростовской области

29.08 / В Нью-Йорке мужчина предпринял попытку самосожжения в здании, где находится Google

29.08 / Генпрокуратура РФ — в список «нежелательных организаций» внесен «университет в изгнании»

29.08 / Распечатки всех статей заблокированной Википедии поместят в спецхран библиотеки имени Ленина

29.08 / США — суд признал неконституционной депортацию пропалестинских активистов за их высказывания

29.08 / Матча активировала бурый жир у молодых женщин

29.08 / Умер 34-летний король Торо, который был коронован в три года

29.08 / Наводнения на границе Непала и Китая; растет число погибших и пропавших без вести

28.08 / В Москве зарегистрировано уголовное дело на телеведущего Михаила Фишмана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике