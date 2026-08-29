К западу от Киева атака российского дрона вызвала пожар и взрывы; около 30 погибших

В пятницу, 28 августа, вечером, в результате атаки РФ на территории одного из предприятий в селе Мила Бучанского района, расположенного к западу от Киева, произошло падение дрона, тип которого устанавливается.

На территории предприятия возник пожар и начались взрывы. По состоянию на субботу, 29 августа, там погибли не менее 27 человек, более 40 ранены, пишет УНИАН.

Трасса Киев–Чоп временно перекрыта. На месте работают полицейские, спасатели, взрывотехники и все экстренные службы.

Прокуратура уже начала расследование обстоятельств взрыва на территории предприятия и действий ответственных должностных лиц. В частности, расследование начато по ст. 367 Уголовного кодекса о служебной халатности.

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