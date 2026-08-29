Умер 34-летний король Торо, который был коронован в три года

Король королевства Торо на западе Уганды, Рукирабазайя Ойо Ниймба Кабамба Игуру Рукиди IV, скончался в возрасте 34 лет – об этом объявил премьер-министр королевства. Причину смерти он не назвал. Ненадолго до этого сообщения сообщалось, что король проходил лечение в США.

Ойо Ниймба был коронован в 1995 году, когда ему было всего три года, и стал самым молодым действующим монархом в мире.

Уганда является республикой во главе с избранным президентом, однако в стране продолжают существовать несколько традиционных королевств. Власть королей в них сегодня в основном символична, но они по-прежнему обладают значительным культурным и социальным влиянием.

Известие о смерти короля Торо вызвало широкий резонанс в Африке и попало на первые полосы ведущих СМИ континента.

Смерть короля вызвала траур по всей Уганде. Премьер-министр королевства отметил, что Нимба не был женат, однако оставил наследника, и «преемственность короны обеспечена».

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