 

В столице выясняют, кто внёс русского дворника в Красную книгу Москвы

28.08.2026, 18:18, Разное
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В новом издании Красной книги Москвы обнаружили русского дворника – неизвестные шутники добавили его перед рыжей вечерницей. Обнаружилось это только спустя четыре месяца после печати и рассылки тиража.

Русский дворник в книге отнесён к нулевой категории («Вероятно исчезнувшие») – отмечается, что этот вид не фиксировали в естественной среде обитания уже несколько десятилетий. Вместо фотографии приведён силуэт мужчины с большой бородой, в фартуке и фуражке, с метлой в руках.

Теперь властям придётся отозвать и уничтожить все 500 экземпляров книги, а также выяснить, кто именно стоит за вмешательством в её содержимое. В выполнявшей заказ типографии «Печатный дворъ» журналистам заявили, что на их макетах «никакого русского дворника не было – как, впрочем, и в самой Москве».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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