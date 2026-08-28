 

Новый король Норвегии будет править под именем Хокон VIII

28.08.2026, 13:45, Разное
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Новый король Норвегии, 53-летний сын умершего утром 28 августа короля Харальда V, выбрал тронное имя Хокон VIII. Об этом сообщил норвежский королевский двор.

После смерти отца Хокон автоматически стал королем, а его старшая дочь, 22-летняя принцесса Ингрид Александра, – наследницей престола.

В качестве королевского девиза Хокон VIII выбрал фразу «Alt for Norge» – «Все для Норвегии». Этот же девиз использовали три его непосредственных предшественника – Хокон VII, Олаф V и Харальд V. Традиция восходит к 1905 году, когда датский принц Карл, избранный королем независимой Норвегии и принявший имя Хокон VII, сделал эти слова своим девизом.

Хокон VIII стал первым новым монархом Норвегии за 35 лет: Харальд V занимал престол с января 1991 года. Коронация нового короля проводиться не будет – в современной Норвегии эта церемония не предусмотрена.


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