В РФ Алексея Арестовича заочно приговорили к 11 годам лишения свободы

В пятницу, 28 августа, Второй западный окружной военный суд РФ заочно приговорил бывшего внештатного советника офиса президента Украины Алексея Арестовича к 11 годам лишения свободы «за призывы к терроризму и фейки о ВС РФ».

Арестович признан виновным по ч. 2 ст. 205.2 (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности) и п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ).

11 мая 2023 года власти РФ внесли Алексея Арестовича в список «террористов и экстремистов».

3 октября 2023 года МВД РФ объявил Арестовича в розыск.

6 февраля 2024 года Басманный суд Москвы «заочно арестовал» на два месяца Арестовича.

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