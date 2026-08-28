 

ВСУ — ночью сбиты 137 из 164 БПЛА. МО РФ — перехвачены 512 БПЛА

28.08.2026, 9:45, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 28 августа 2026 года российские военные выпустили по Украине 164 БПЛА различных типов. Украинские ПВО заявляют о перехвате 137 БПЛА, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 16 локациях, а также падения фрагментов в 4 локациях. Причинен ущерб в Харьковской, Киевской и Житомирской областях, известно о погибшем и раненых.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 28 августа на территории Российской Федерации были перехвачены 512 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Владимирской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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