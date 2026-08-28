 

Умер король Норвегии Харальд V

28.08.2026, 9:15, Разное
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Король Норвегии Харальд V скончался утром в пятницу, 28 августа, в возрасте 89 лет. Как сообщил королевский двор, он умер в университетской больнице Осло. Накануне двор заявлял, что состояние монарха оценивается как крайне тяжелое.

Харальд V находился в больнице с 17 августа из-за осложнений при лечении гемолитической анемии. Позднее у него была выявлена бактериальная инфекция крови. В последние годы король неоднократно испытывал проблемы со здоровьем, однако отказывался отречься от престола.

Харальд V родился 21 февраля 1937 года. Во время немецкой оккупации Норвегии он вместе с матерью и сестрами покинул страну и часть войны провел в США. В 1968 году Харальд женился на Соне Харальдсен, несмотря на то, что она не принадлежала к аристократии.

Харальд стал королем 17 января 1991 года после смерти своего отца Улафа V и находился на престоле более 35 лет. Он был старейшим действующим монархом Европы. Харальд также был известен как спортсмен: участвовал в трех Олимпийских играх в соревнованиях по парусному спорту и в 1964 году нес флаг Норвегии на церемонии открытия Олимпиады в Токио.

После смерти Харальда престол перешел к его 53-летнему сыну, наследному принцу Хокону, который стал королем Норвегии Хоконом VIII.


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