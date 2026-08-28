В Непале пытаются спасти более 100 рабочих, заблокированных в туннеле после наводнения

Спасательные службы Непала пытаются вызволить более 100 рабочих, оказавшихся заблокированными в туннеле возле строящейся гидроэлектростанции в результате наводнений. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил Непала.

В спасательной операции задействованы два вертолета. По данным непальской армии, из-за последствий наводнения спасателям пока не удается обнаружить вход и выход из туннеля, что существенно затрудняет операцию.

Число погибших в результате катастрофических наводнений и оползней на границе Непала и Тибетского автономного района Китая выросло до 469, сообщила утром 28 августа непальская полиция. По последним данным, более тысячи человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. По сведениям Reuters, среди пропавших туристов – сотни иностранцев из более чем 30 стран.

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