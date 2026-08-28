 

В Непале пытаются спасти более 100 рабочих, заблокированных в туннеле после наводнения

28.08.2026, 8:45, Разное
  Поддержать в Patreon

Спасательные службы Непала пытаются вызволить более 100 рабочих, оказавшихся заблокированными в туннеле возле строящейся гидроэлектростанции в результате наводнений. Об этом сообщила пресс-служба вооруженных сил Непала.

В спасательной операции задействованы два вертолета. По данным непальской армии, из-за последствий наводнения спасателям пока не удается обнаружить вход и выход из туннеля, что существенно затрудняет операцию.

Число погибших в результате катастрофических наводнений и оползней на границе Непала и Тибетского автономного района Китая выросло до 469, сообщила утром 28 августа непальская полиция. По последним данным, более тысячи человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. По сведениям Reuters, среди пропавших туристов – сотни иностранцев из более чем 30 стран.


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

28.08 / Какао оказалось частью индейских пиров задолго до Колумба

28.08 / Первый российский подводный робот тяжелого класса вышел на этап морских испытаний

28.08 / В США одобрили первый в своем классе RAS-ингибитор при метастатическом раке поджелудочной железы

28.08 / Словения заблокировала осуждение Евросоюзом строительства в зоне Е1

28.08 / Последствия наводнений на границе Непала и Китая — почти 500 погибших, более 1000 пропавших

28.08 / Трамп об Иране — «Я не хочу встречаться с ними, это они умоляют заключить сделку»

27.08 / «Жаль, что Гитлер не закончил начатое» — во Франции арестован ирландец, угрожавший еврейской паре

27.08 / Трамп подписал указ о переименовании озера Онтарио в «озеро Америка»

27.08 / Состояние здоровья короля Норвегии стало крайне тяжелым, телеканалы изменили сетку вещания

27.08 / ФНС обложит НДФЛ переводы с пометками «Подарок» и «На личные расходы»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике