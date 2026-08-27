 

ФНС обложит НДФЛ переводы с пометками «Подарок» и «На личные расходы»

27.08.2026, 18:18, Разное
  Поддержать в Patreon

Федеральная налоговая служба подготовила законопроект, согласно которому физические лица, получившие денежные средства с пометками «Подарок», «На карту», «Просто так», «На личные расходы» или «Возврат долга», будут обязаны уплатить 13% от полученной суммы в качестве НДФЛ. Средства с пометкой «Возврат долга» и вовсе планируют конфисковывать в полном объёме, поскольку в 99% таких случаев получатель не представляет кредитную организацию.

Согласно оценкам чиновников, 89% транзакций с подобными комментариями – не что иное, как отмывание средств.

«Возврат долга – это вообще прямое доказательство осуществления банковской деятельности без соответствующей лицензии. В этом контексте нас ещё должны благодарить за то, что обратную силу не включаем», – сказал замглавы ФНС.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

27.08 / Через четверть века после терактов 11 сентября назначена дата суда над их организатором

27.08 / Во Франции расследуют наезд автомобиля на людей в Кане, задержан россиянин

27.08 / Синхронные периоды экстремального тепла по всему миру достигли уровня, невиданного с 850 года

27.08 / В Стерлитамаке нашли восьмиклассника, отменившего концерт Канье Уэста «звонком из Кремля»

27.08 / Две тысячи пар хлопковых трусов закопали в землю, чтобы оценить здоровье почвы

27.08 / Умер Ратко Младич, осужденный за геноцид в Сребренице

27.08 / Иммунологи выяснили, почему люди по-разному реагируют на одну и ту же инфекцию

27.08 / Женщина родила близнецов после того, как суррогатное материнство совпало с ее беременностью

27.08 / Персональная ветряная турбина Ventyra R1 может уместиться в рюкзаке

27.08 / Гигантские тараканы-киборги смогут доставлять лекарства пострадавшим в завалах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике