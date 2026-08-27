ФНС обложит НДФЛ переводы с пометками «Подарок» и «На личные расходы»

Федеральная налоговая служба подготовила законопроект, согласно которому физические лица, получившие денежные средства с пометками «Подарок», «На карту», «Просто так», «На личные расходы» или «Возврат долга», будут обязаны уплатить 13% от полученной суммы в качестве НДФЛ. Средства с пометкой «Возврат долга» и вовсе планируют конфисковывать в полном объёме, поскольку в 99% таких случаев получатель не представляет кредитную организацию.

Согласно оценкам чиновников, 89% транзакций с подобными комментариями – не что иное, как отмывание средств.

«Возврат долга – это вообще прямое доказательство осуществления банковской деятельности без соответствующей лицензии. В этом контексте нас ещё должны благодарить за то, что обратную силу не включаем», – сказал замглавы ФНС.

—

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro