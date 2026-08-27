 

Гигантские тараканы-киборги смогут доставлять лекарства пострадавшим в завалах

27.08.2026, 15:00, Разное
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Киборгов-насекомых создали ученые из университетов Квинсленда и Нового Южного Уэльса. Киборги-тараканы смогут не только находить людей, но и оказывать им экстренную медицинскую помощь. При этом решения все равно будут принимать люди. Результаты исследования опубликованы в журнале Advanced Science.

«В последние несколько десятилетий ученые разрабатывали киборгов-насекомых для поисково-разведывательных задач. Мы захотели перейти к следующему этапу. Смогут ли эти насекомые помочь, после того как найдут человека?» — рассказал инженер по биоробототехнике Тханг Во-Доан из Университета Квинсленда.

Специалисты оснастили тараканов легким электронным модулем. Они предусмотрели несколько вариантов экипировки киборгов-насекомых. Часть получила камеры для передачи изображения, другие — систему автоматического введения препаратов, которая активируется дистанционно. Эти киборги-насекомые смогут оказывать своевременную экстренную помощь пострадавшим, когда спасателям сложно к ним пробраться.

Электроды и микрочипы тараканам устанавливали под анестезией / © The University of Queensland

В Университете Квинсленда уже прошли демонстрационные испытания киборгов. Находясь на близком расстоянии (в пределах 15 сантиметров от цели), киборги-насекомые выполняли инъекции с точностью до 95%. Во время тестов, включавших навигацию и выполнение инъекций, они успешно справились с задачей в 72% случаев.

Докторант Хай Нхан Ле из Университета Квинсленда отметил, что некоторым людям может быть неприятно наблюдать, как к ним приближается гигантский таракан.

«Но если вам нужна помощь, когда вы оказались под завалами или застряли в пещере, такой киборг может спасти вам жизнь», — подчеркнул Ле.

После снятия электроники киборги-тараканы живут столько же, сколько и обычные тараканы / © The University of Queensland

Киборги-насекомые в перспективе могут расширить возможности экстренной медицины. При этом ученые планируют адаптировать технологию для разных видов насекомых. В будущем команда рассчитывает создать рой таких киборгов, где каждое насекомое сможет выполнять свои функции.

По оценкам ученых, начать использовать киборгов-насекомых в настоящих спасательных операциях получится в течение следующих пяти-десяти лет. Но для этого нужны ресурсы, чтобы ускорить исследования и проводить полевые испытания.


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