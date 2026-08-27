В ООН осудили удар по автобусу в ЛНР, в результате которого погибли девять человек

В ООН осудили удар беспилотника по рейсовому автобусу «Лисичанск – Стаханов» на подконтрольной РФ территории Луганской области. Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру нарушают международное гуманитарное право, и призвал немедленно прекратить подобные атаки.

Инцидент произошел 26 августа на дороге между Золотым и Первомайском. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что автобус был атакован украинским беспилотником. По его данным, в салоне находились 15 пассажиров. Восемь человек погибли на месте, еще одна пострадавшая, 20-летняя девушка, умерла в больнице. Таким образом, общее число погибших составило девять человек. Еще несколько пассажиров и водитель получили ранения.

Утром 27 августа врио главного врача Первомайской центральной многопрофильной больницы Юлия Лысенко уточнила, что погибшую девушку доставили в состоянии клинической смерти. Врачи пытались ее реанимировать, однако полученные ранения оказались смертельными.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Российские следователи заявили, что устанавливают тип и модель использованного беспилотника и лиц, которых считают причастными к атаке. Украинская сторона на момент публикации официально произошедшее не комментировала, поэтому независимо подтвердить принадлежность БПЛА невозможно.

По словам Дюжаррика, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «по-прежнему глубоко обеспокоен продолжающейся эскалацией конфликта». Представитель ООН подчеркнул, что запрет на нападения на гражданских лиц и гражданские объекты действует независимо от того, где они происходят.

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