Производитель пылесосов Dreame сворачивает разработку собственного ракетного гиперкара

Китайский производитель роботов-пылесосов и другой бытовой техникой Dreame неожиданно свернул программу разработки собственного электрического гиперкара, представленную всего несколько месяцев назад. Отказ от проекта выглядит особенно контрастно на фоне прежних заявлений компании. Речь шла об электрическом суперкаре, вдохновленном Bugatti, а также о планах на создание люксового внедорожника.

Впервые о намерении выйти на автомобильный рынок Dreame объявила в 2025 году, а на CES 2026 показала концепт технологичного гиперкара Nebula NEXT 01. Четырехмоторный гиперкар должен был развивать мощность 1876 лошадиных сил и разгоняться до сотни за 1,8 секунды. Затем последовала еще более дерзкая идея. В апреле на мероприятии в Сан-Франциско Dreame представила модификацию Jet Edition с твердотопливными ракетными ускорителями, которые, как утверждалось, позволят достигать «сотни» за 0,9 секунды.

В основе концепции лежала реальная инженерная логика. Обычные автомобили рано или поздно упираются в предел сцепления шин с дорогой, из-за чего дополнительная мощность на колесах перестает превращаться в ускорение. Ракетная тяга, действующая независимо от трения покрышек, теоретически, могла бы обойти это ограничение. Однако на практике решение столкнулось бы с колоссальными техническими препятствиями. Теперь проект отменен, так не добравшись до производства.

Reuters передает, что Dreame вышла из люксового электромобильного предприятия, сославшись на жесткую конкуренцию, длительные циклы разработки и необходимость устойчивых инвестиций для выпуска машин в промышленных масштабах. Компания дала понять, что технологии и наработки, созданные в рамках проекта, могут быть использованы в других направлениях бизнеса — от умного дома до решений интеллектуальной мобильности и воплощенного искусственного интеллекта.Источник — Reuters

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