 

Зеленский ответил Нетаниягу — «Наши страны тесно связаны, мы рады расширить сотрудничество»

27.08.2026, 11:45, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил от премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу послание с теплыми поздравлениями украинскому народу по случаю Дня независимости.

«Наши страны тесно связаны – прежде всего, это связь наших народов, но это еще и экономические, культурные и другие связи. Мы были очень рады услышать о стремлении Израиля к их расширению. Мы намерены продолжить плодотворную работу, направленную на обеспечение безопасности», – написал Зеленский.

В письме, текст которого приводится украинским президентом, Нетаниягу дает высокую оценку успехам Украины в отстаивании своего суверенитета, говорит об исторических связях двух стран и выражает надежду на совместную работу по их расширению и сближению Израиля и Украины.

«Перед нашими странами стоит общая угроза – Иран, чья дестабилизирующая активность выходит за пределы Ближнего Востока. Мы полны решимости противостоять этой угрозе, содействуя региональной и глобальной безопасности», – пишет глава правительства.

«В этот торжественный день я желаю вам и народу Украины безопасности и процветания, а главное, – прочного, подлинного мира», – пишет Нетаниягу, после чего приписывает от руки, что был рад встрече с Зеленским в Вашингтоне, хоть и недолгой.

Письмо израильского лидера было воспринято как свидетельство изменения позиции еврейского государства в отношении войны в Восточной Европе. Израиль декларировал поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, однако проявлял осторожность в выражении большей поддержки.


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