 

Арестован бывший президент Армении Роберт Кочарян

27.08.2026, 9:45, Разное
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Антикоррупционный суд Армении вынес постановление об аресте бывшего президента Роберта Кочаряна по обвинениям в отмывании денег, взяточничестве в особо крупных размерах и злоупотреблении служебным положением.

В рамках расследования были задержаны шесть человек, в том числе сын Кочаряна, возглавлявшего Армению в 1998-2008 годах. Срок ареста бывшего президента, который сохраняет политическое влияние, будучи одним из лидеров оппозиции, – 60 суток.

Две недели назад Кочарян перенес операцию на сердце. Перед заседанием он был госпитализирован в связи с ухудшением состояния здоровья, и суд прошел без него.


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