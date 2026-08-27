Армия РФ ночью атаковала Украину ракетами и беспилотниками, есть пострадавшие

В ночь на 27 августа российская армия нанесла очередной комбинированный удар по Украине. Под атакой оказались Киев, Запорожье, Кривой Рог и другие районы страны. По предварительным данным украинских властей, в результате ночных ударов ранены как минимум пять человек.

В Запорожье в результате российской атаки пострадали трое человек – двое мужчин и женщина. Им была оказана медицинская помощь. По данным главы Запорожской областной военной администрации Ивана Федорова, повреждены автомобиль и несколько зданий, возник пожар.

Кривой Рог подвергся удару двумя баллистическими ракетами. Глава Совета обороны города Александр Вилкул сообщил, что целью стало промышленное предприятие. Два человека получили ранения.

В Киеве воздушную тревогу в течение ночи объявляли несколько раз из-за угрозы беспилотников и баллистических ракет. В Подольском районе обломки упали во дворе жилого дома, в Шевченковском – на территории учебного заведения. Сведения о пострадавших и причиненном ущербе уточняются.

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