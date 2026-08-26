Рожденные вне Земли: почему наука пока не готова к детям на Луне и Марсе

Этот пробел нельзя заполнить одной удачной экспедицией или прямым переносом данных взрослых космонавтов. Ответ приходится собирать из нескольких уровней доказательств: наблюдений за людьми в полете, наземных моделей безопорности, клеточных опытов, исследований эмбрионов и экспериментов с животными. Специалисты ИМБП РАН изучают несколько звеньев этой цепочки — от состояния репродуктивных клеток и развивающихся организмов до защиты костно-мышечной системы и органов равновесия. Каждая модель отвечает только на свою часть вопроса, поэтому результаты приходится сопоставлять, не выдавая данные о мыши, перепеле или взрослом добровольце за готовый прогноз для ребенка. О том, чем растущий организм в невесомости будет отличаться от взрослого, что наука уже знает о развитии жизни вне Земли и какие доказательства понадобятся до появления семей на лунных базах, рассказываем в рамках проекта «Как это работает?», реализуемого при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Почему ребенок — не маленький космонавт

Современная космическая медицина создавалась для здоровых взрослых, прошедших строгий отбор и специальную подготовку. Их обследуют до полета, наблюдают на орбите, а после посадки сравнивают показатели с исходным состоянием. Даже при такой системе ученые имеют дело с небольшим числом людей, разным опытом экспедиций и индивидуальной реакцией на невесомость. Ребенок добавляет к этим переменным еще одну — возраст развития. Для пятилетнего ребенка, подростка в период скачка роста и почти взрослого семнадцатилетнего человека один и тот же срок на орбите может означать совершенно разную биологическую нагрузку.

Главное отличие состоит в направлении процесса. Взрослый организм, оказавшись без привычной опоры, перестраивает уже сформированные системы и после возвращения пытается восстановить прежний режим работы. Детский организм должен одновременно расти и приспосабливаться, поэтому исходной земной нормы, к которой можно было бы просто вернуться, у него еще нет. Если кость недополучила механическую нагрузку во время активного роста, вопрос будет не только в том, восстановится ли потерянное минеральное вещество. Придется выяснять, правильно ли сформировались геометрия кости, прочность ее наружного слоя и зоны роста — участки хрящевой ткани, за счет которых длинные кости увеличиваются в длину. Та же логика относится к координации движений: взрослый мозг переучивается, а детский впервые собирает устойчивую модель тела.

По этой причине корректный научный ответ на вопрос о детском полете начинается не с перечня возможных заболеваний, а с признания границ знания. Данные взрослых позволяют определить системы риска, но не дают готового прогноза. Эксперименты с животными показывают, на каких этапах развитие особенно чувствительно к гравитации, однако не устанавливают безопасный срок для человека. Наземные модели воспроизводят безопорность или перераспределение жидкостей, но не объединяют их с радиацией, замкнутой средой и реальной динамикой космического полета. Поэтому заявление «ребенку на орбите обязательно станет хуже» было бы таким же недоказанным, как обещание, что молодой организм ко всему приспособится. Первой системой, на которой особенно хорошо видна разница между ростом и восстановлением, становится скелет.

Что произойдет с костями, которые еще строятся

Кость кажется твердой конструкцией, но в живом организме она постоянно перестраивается. Одни клетки создают новую ткань, другие разбирают старую, а соотношение этих процессов зависит от гормонов, питания, движения и нагрузки. У взрослых космонавтов отсутствие привычного веса тела смещает баланс в сторону потери костного вещества, особенно в участках, которые на Земле несут основную нагрузку. Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) указывает, что без достаточной профилактики минеральная плотность таких костей во время длительного полета в среднем снижается из месяца в месяц. Минеральная плотность показывает, сколько минерального вещества содержит определенный объем кости, и помогает оценивать ее прочность. Но у ребенка к сохранению уже набранной ткани прибавляются рост скелета в длину, изменение его формы и накопление запаса прочности на взрослую жизнь.

На Земле механическая нагрузка — один из сигналов, по которым кость понимает, где ей требуется укрепление. Прыжки, бег и обычная ходьба создают деформации микроскопического масштаба, а клетки костной ткани преобразуют их в химические команды. Именно поэтому Всемирная организация здравоохранения связывает физическую активность детей не только с развитием мышц, но и со здоровьем костей. На орбите движение не исчезает, однако оно перестает означать перенос веса: ребенок может активно перемещаться по модулю, почти не нагружая ноги и таз так, как это происходит при ходьбе. Тренажер способен вернуть часть усилия, но пока неизвестно, какая нагрузка нужна именно растущему скелету, как часто ее следует давать и не окажется ли режим, рассчитанный на взрослого, чрезмерным для незакрытых зон роста.

Один из механизмов костных изменений специалисты ИМБП РАН и их коллеги проверяли на крысах. В течение трех недель задние конечности животных разгружали: туловище поддерживали специальной подвеской, поэтому крысы опирались преимущественно на передние лапы. Часть животных получала лактоферрин — железосвязывающий белок, который изучали как возможное средство поддержки костной ткани, — а контрольные группы обходились без него; после разгрузки часть крыс возвращали к обычному движению. Плотность бедренных и большеберцовых костей измеряли рентгеновским методом, а прочность проверяли изгибом уже после завершения опыта. Разгрузка снизила минеральную плотность, и выбранный режим приема лактоферрина не предотвратил это изменение, хотя после восстановления предел прочности был выше у животных, получавших белок. Опыт показал, что перспективное вещество не заменяет механическую нагрузку, но переносить этот вывод на ребенка нельзя: исследование проводили на крысах и решало более узкую задачу.

Для детского полета потребуется отдельная система критериев. Врачам придется отслеживать не только минеральную плотность, но и скорость роста, форму позвонков и длинных костей, состояние суставов, обмен кальция и витамина D, гормональные показатели, а затем наблюдать человека годы после возвращения. Особая трудность в том, что часть последствий может проявиться не во время экспедиции, а позже, когда организм должен выйти на максимальную для взрослого человека костную массу. Даже нормальное самочувствие на станции не докажет, что скелет сформировался без скрытого дефицита. Пока такой долгосрочной доказательной базы нет, уменьшенную копию взрослой тренировки нельзя считать готовым медицинским решением для ребенка. К тому же скелет растет не отдельно от мышц и нервной системы: они вместе учатся удерживать тело и управлять им.

Смогут ли мышцы научиться держать тело

Мышца растет не изолированно. Одновременно созревают нервные пути, уточняется чувство положения конечностей, формируются привычные схемы стояния, бега, прыжка и удержания равновесия. На Земле значительная часть этой работы направлена против силы тяжести: даже спокойная поза требует постоянного фонового напряжения. В невесомости организму не нужно удерживать вертикальное положение и спасать тело от падения, поэтому особенно быстро меняются мышцы, отвечающие за опору. Для взрослого это означает снижение тонуса, силы и выносливости; для ребенка возникает дополнительный вопрос — какие двигательные программы мозг успеет построить, если привычная задача никогда перед ним не ставилась.

Увидеть начало этой перестройки помогает созданная в ИМБП РАН наземная модель «сухая» иммерсия. Испытуемый лежит на водонепроницаемой ткани над теплой водой и оказывается как бы подвешенным в ее толще: давление на стопы и другие опорные участки почти исчезает. Модель не воспроизводит радиацию и все условия полета, зато позволяет отдельно изучать безопорность — отсутствие привычного контакта тела с твердой поверхностью. В интервью Елена Томиловская объясняла, что нервно-мышечная система реагирует на такую перемену раньше, чем человек мог бы заметить потерю формы по внешнему виду.

— Практически сразу, в течение нескольких часов, наблюдается снижение мышечного тонуса, — рассказала заведующая отделом сенсомоторной физиологии и профилактики ИМБП РАН Елена Томиловская.

Снижение тонуса не означает, что мышца успела уменьшиться за несколько часов. Сначала меняется постоянная нервная команда, которая на Земле помогает поддерживать позу; вслед за ней перестраиваются рефлексы, координация и распределение усилия между мышечными группами. У взрослого участника эти реакции можно сравнить с его собственным состоянием до иммерсии и проследить восстановление после опыта. Для ребенка такой дизайн не отвечает на главный вопрос: что произойдет, если безопорность станет средой освоения движения, а не временным отклонением от уже выученной нормы.

Средства профилактики, которые применяют взрослые космонавты, тоже нельзя автоматически считать детскими. Это хорошо показывает исследование нагрузочного костюма «Пингвин»: двадцать здоровых взрослых мужчин провели пять суток в «сухой» иммерсии. Половина участников ежедневно по четыре часа носила костюм, эластичные элементы которого тянули тело от плеч к стопам и создавали осевую нагрузку — давление вдоль той же линии, по которой на Земле действует вес тела. Вторая половина проходила иммерсию без костюма. У участников с нагрузкой были слабее боль в спине и изменения мышечного тонуса, силы, равновесия и спинальных рефлексов. Результат подтверждает полезность самого принципа, но не безопасность готового детского устройства: опыт был коротким, проводился только на взрослых мужчинах, а растущему организму понадобятся иные размеры и режимы нагрузки.

Куда в невесомости исчезают верх и низ

Одной мышечной силы недостаточно, если мозг не понимает, где находится тело. Вестибулярный аппарат — система органов внутреннего уха, чувствительная к движениям и ускорениям головы, — работает вместе со зрением, осязанием, сигналами от мышц и давлением на стопы. На орбите он продолжает чувствовать повороты, но постоянный гравитационный ориентир пропадает. Зрение может говорить, что перед человеком потолок, а опыт свободного полета — что потолок легко превратить в стену или пол. Взрослый мозг постепенно переоценивает надежность разных сигналов, из-за чего в начале миссии возможны тошнота, головокружение и дезориентация, а после посадки — неустойчивость при ходьбе.

У ребенка сенсорная система пластичнее, и это не обязательно преимущество. Пластичность означает способность настроиться на доступную среду, а не гарантированно выбрать земной вариант настройки. Ребенок, который долго жил без устойчивого направления тяжести, теоретически может отлично ориентироваться в модуле и при этом оказаться плохо подготовленным к Луне или Земле. Это пока гипотеза, а не установленный диагноз: человеческих наблюдений нет. Проверять ее придется косвенно — через возрастные исследования на Земле, модели частичной гравитации и развивающиеся организмы, у которых можно проследить формирование органов равновесия.

Именно поэтому для космической биологии важны эксперименты с японскими перепелами. На станции «Мир» птенцы появлялись на свет в 1990-х годах, но без опоры им было трудно ориентироваться и питаться. В опыте 1999 года часть птенцов поместили в небольшую центрифугу: вращение создавало слабое искусственное притяжение, и птицы смогли удерживаться и клевать корм. Новый этап «Перепела» провели на российском сегменте Международной космической станции (МКС) в конце 2023 года. Сорок восемь оплодотворенных яиц разделили между секцией с искусственной земной гравитацией и обычным инкубатором в невесомости, а эмбрионы фиксировали на нескольких стадиях, чтобы позднее сравнить формирование костно-мышечной системы, глаз и органов равновесия. Материалы возвращали на Землю поэтапно, поэтому сообщение о завершенном полете еще нельзя считать окончательным выводом по всем тканям.

— Птенцы прожили там три дня, нормально питались. Эксперименты показали, что даже незначительная гравитация может способствовать нормальному развитию перепелов, — рассказала ведущий научный сотрудник ИМБП РАН Тамара Гурьева.

Для ученых здесь важен не сам факт появления птенца, а возможность сравнить одинаковые стадии развития при разных режимах нагрузки. Если эмбрионы по-разному развиваются в невесомости и во вращающейся секции, это помогает отделить влияние гравитации от радиации, микроклимата и особенностей аппаратуры. Один удачный или неудачный выводок не отвечает на вопрос о детях: птица развивается иначе, а результат относится только к изученным органам и срокам. Зато такой опыт показывает, на каком этапе гравитационный сигнал может стать необходимым, и помогает точнее спланировать следующий эксперимент.

Перепел важен еще и потому, что птица развивается внутри яйца. Исследователь может отделить влияние материнского организма от действия среды на сам эмбрион и зафиксировать образец в точно выбранный момент. Для млекопитающих такой контроль намного сложнее: состояние плода зависит от плаценты, обмена веществ матери, ее стресса, кровообращения и гормонов. Тем более нельзя напрямую переносить результат с птицы на человеческого ребенка, который уже родился и годами осваивает движение. «Перепел» отвечает на более узкий вопрос — нужна ли гравитация отдельным системам на этапе их закладки — и именно этой точностью он ценен. Одновременно опыт выводит разговор за пределы уже родившегося организма: постоянное внеземное поселение невозможно обсуждать без зачатия, беременности и эмбрионального развития.

Почему разговор о ребенке начинается еще до рождения

Постоянное поселение отличается от экспедиции тем, что люди должны не только прилететь и вернуться, но и поддерживать жизнь следующих поколений. Поэтому вопрос о ребенке на орбите неизбежно включает созревание половых клеток, оплодотворение, развитие эмбриона и беременность. На каждом этапе действует свой набор рисков, и благополучный результат одного опыта ничего не гарантирует для следующего. Наука пока не провела полный цикл размножения млекопитающего в космосе — от зачатия до рождения, взросления и появления здорового потомства. Отдельные фрагменты этого пути изучены, но между ними остаются большие разрывы.

В работе, опубликованной в 2024 году, Мария Свентицкая и Ирина Огнева изучали яйцеклетки мышей в наземной модели невесомости. Ученые определяли, как меняются белки цитоскелета — внутреннего каркаса клетки, который участвует в перемещении ее частей и разделении хромосом. Одни животные шесть недель получали смесь фосфолипидов — веществ, из которых во многом состоят оболочки клеток, — другие служили контролем; затем полученные яйцеклетки оплодотворяли и наблюдали первые деления эмбриона. В модели невесомости белки цитоскелета перераспределялись, а меньше эмбрионов проходило двухклеточную стадию. Предварительный прием фосфолипидов сгладил часть клеточных изменений, и число эмбрионов, дошедших до трех клеток, не отличалось от контрольного. Это не готовое средство для космической беременности: опыт проводили на мышах, на Земле и только на самых ранних этапах развития.

— Полный цикл еще не осуществили. Поэтому у нас нет ответа на вопрос: возможно ли для млекопитающих зачатие с нуля в невесомости, — подчеркнула заведующая лабораторией биофизики клетки ИМБП РАН Ирина Огнева.

Неопределенность связана не с одним возможным сбоем. На результат влияют взаимодействие половых клеток, работа структур деления, правильное распределение генетического материала и момент, когда эмбрион запускает собственную программу развития. Лабораторная модель позволяет разбирать эти процессы по отдельности, но не воспроизводит одновременно невесомость, космическую радиацию и весь ход беременности. Поэтому даже нормальное развитие нескольких ранних эмбрионов еще ничего не говорит об имплантации в матку, формировании органов, рождении и здоровье потомства.

Международный эксперимент на МКС добавил к этой картине еще один фрагмент. Японские исследователи отправили на станцию замороженные двухклеточные эмбрионы мыши, разморозили их на орбите и четыре дня выращивали до стадии бластоцисты — раннего образования из нескольких десятков клеток, которое перед беременностью должно прикрепиться к стенке матки. В трех группах изначально использовали одинаковое число эмбрионов: одну выращивали на Земле, вторую — в бортовой центрифуге с искусственной земной гравитацией, третью — в микрогравитации. В обеих орбитальных группах до анализа дошло меньше образцов, а бластоцисты образовывались реже, чем на Земле; при этом результаты двух групп на МКС заметно не различались. У сформировавшихся бластоцист число клеток, первичное разделение на будущие ткани и общая картина работы генов были сопоставимы. Эмбрионы не переносили самкам и не доводили до рождения, поэтому опыт показал возможность отдельного этапа раннего развития, а не безопасность космической беременности.

Работа 2026 года на мышах и свиньях показала, почему время воздействия имеет не меньшее значение, чем сам факт невесомости. В наземной установке, постоянно менявшей ориентацию образцов относительно силы тяжести, моделируемая микрогравитация во время движения сперматозоидов и оплодотворения снижала долю успешных оплодотворений. Когда половые клетки, а затем образовавшиеся мышиные эмбрионы оставались в этих условиях в течение первых суток, бластоцисты формировались реже, деления шли медленнее и в них было меньше клеток. Такой стенд не воспроизводит настоящий полет, а различия между мышами и свиньями не позволяют переносить результат на человека. Но опыт подтверждает главное: объединять зачатие и последующее развитие в один «репродуктивный риск» нельзя — разные стадии могут отвечать на разгрузку по-разному.

Даже наблюдения за взрослыми женщинами-космонавтами пока единичны. В 2024 году группа с участием ИМБП РАН описала восстановление репродуктивной системы одной женщины после полета продолжительностью около пяти месяцев. Клинически значимых нарушений исследователи не обнаружили, но заметили изменения в ранних антральных фолликулах — структурах яичника, внутри которых созревают яйцеклетки, — и в поддерживающих их клетках. Ценность такой работы состоит в подробном наблюдении редкого случая, а ограничение — в невозможности обобщить данные одного человека на всех. Исследование говорит о реакции уже сформированного взрослого организма, но не о допустимости зачатия на орбите и тем более не о безопасности развития ребенка. Именно из-за таких пробелов получить ответ прямым опытом на несовершеннолетнем нельзя.

Почему ученые не могут просто провести детский эксперимент

На первый взгляд самый быстрый путь к ответу очевиден: отправить подростка в короткий полет, тщательно его обследовать и постепенно увеличивать продолжительность миссий. В медицине так не работают, если исследование не приносит самому ребенку необходимой пользы и связано с неизвестным риском. Взрослый участник способен дать информированное согласие и принять профессиональный риск ради задачи экспедиции. Несовершеннолетний не может в той же мере оценить отдаленные последствия, а отсутствие срочной необходимости в его присутствии делает научное любопытство недостаточным основанием для полета.

Даже животную модель выбирают не по принципу максимального сходства с человеком любой ценой. В проекте «Бион» ИМБП РАН давно отказался от орбитальных опытов с обезьянами: работа с приматами требует особенно строгого этического обоснования, а многие вопросы о тканях, генах и восстановлении можно изучить на других организмах. В месячной миссии «Бион-М» № 2 в 2025 году летали мыши, дрозофилы, растения, микроорганизмы и другие биологические объекты. После возвращения материалы получили десятки научных организаций, и посадка завершила лишь полетную часть: обработка образцов и сопоставление результатов продолжаются значительно дольше самого рейса.

— Сейчас нет таких задач, для которых требуется отправлять обезьян на орбиту. Эксперименты с мышами позволяют решить куда больше задач, — объяснил ответственный исполнитель проекта «Бион» Владислав Седлецкий.

Мышь при этом не становится уменьшенной копией человека. Она позволяет исследовать органы и ткани после полета, а дрозофила — проследить несколько поколений за короткий срок. Каждый вид выбирают под конкретный механизм, который невозможно или неэтично изучать на людях. Чем чувствительнее вопрос, тем важнее сначала исчерпать возможности клеточных культур, животных, взрослых добровольцев и математических моделей. Детский полет может обсуждаться только после того, как более безопасные способы дадут все доступные им ответы.

Этическое ограничение не тормозит науку, а задает правильный порядок доказательств. Сначала исследуют клетки и выращенные в лаборатории подобия отдельных тканей, затем развивающиеся организмы разных видов, после этого проверяют средства защиты на взрослых и изучают частичную гравитацию в максимально безопасных моделях. Параллельно создают математические модели роста, способы обследования без операции и автономную медицину для станции. Только если совокупность данных покажет приемлемый риск и появится реальная необходимость полета, можно будет обсуждать специальный протокол для старших подростков. Сегодня такого основания нет. Причем даже полное понимание невесомости не снимет вторую угрозу, которую нельзя воспроизвести обычной иммерсией, — космическую радиацию.

Почему радиация для ребенка меняет весь расчет

На низкой околоземной орбите экипаж частично защищен магнитным полем Земли, но все равно получает больше ионизирующего излучения, чем человек на поверхности. Ионизирующим называют излучение, энергии которого достаточно, чтобы выбивать электроны из атомов и повреждать молекулы, включая дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК), в которой хранится наследственная информация. За пределами магнитосферы — области вокруг Земли, где движение заряженных частиц определяется магнитным полем планеты, — возрастает роль галактических космических лучей и потоков частиц от солнечных событий. Простое утолщение стен корабля решает проблему не полностью: высокоэнергетические частицы при столкновении с материалом могут порождать вторичное излучение. Для взрослого риск оценивают с учетом маршрута, длительности миссии, накопленной дозы, возраста и состояния здоровья. Для ребенка придется учитывать еще и активно развивающиеся ткани, а также долгий период жизни, в течение которого могут проявиться отдаленные последствия.

Научный комитет ООН по действию атомной радиации отдельно анализировал последствия облучения в детском возрасте и пришел к более сложному выводу, чем формула «ребенок всегда чувствительнее взрослого». Разница зависит от органа, возраста в момент воздействия и конкретного заболевания: для одних видов опухолей риск после детского облучения выше, для других сопоставим со взрослым или ниже. Иначе распределяется и сама доза, потому что размеры и положение органов меняются по мере роста. Кроме того, у ребенка впереди больше лет, в течение которых может проявиться поздний эффект. Эти данные получены на Земле и не позволяют вывести готовую безопасную дозу для лунной или марсианской миссии, где состав излучения и условия воздействия будут другими.

Особенно сложен вопрос раннего развития нервной и репродуктивной систем. У взрослого органа повреждение одной клетки часто может быть компенсировано соседними, а в эмбрионе небольшая группа клеток способна дать начало целой ткани. Это не означает, что попадание отдельной частицы неизбежно вызовет порок развития: клетки располагают механизмами восстановления, а исход зависит от дозы, типа излучения и момента воздействия. Проблема состоит в том, что на ранних стадиях цена ошибки может быть высокой, а допустимый риск для человека определить пока невозможно. Поэтому в экспериментах эффекты невесомости и радиации стараются разделять, сравнивают образцы при искусственной гравитации и анализируют конкретные этапы развития.

Для лунного поселения потребуется не только защищенное убежище на случай мощной солнечной вспышки. Понадобятся постоянный контроль уровня излучения, помещения с разной степенью защиты, индивидуальный учет полученной дозы и понятные критерии прекращения пребывания или эвакуации. Медицинская программа должна предусматривать наблюдение после возвращения на Землю, иначе часть возможных последствий проявится уже после завершения миссии и останется без связи с ее условиями. Пока проекты баз сосредоточены на доставке, энергетике и жизнеобеспечении, защита растущего организма остается самостоятельной инженерной и медицинской задачей, а не просто дополнительным слоем обшивки.

Что необходимо доказать до появления семей на Луне

Первый нерешенный вопрос — минимальная гравитация, достаточная для нормального развития. На Луне сила тяжести примерно в шесть раз слабее земной, на Марсе — примерно втрое слабее, но эти условия нельзя автоматически считать безопасными. Возможно, организму хватит нескольких часов нагрузки в центрифуге; возможно, отдельным системам нужен постоянный вектор тяжести; пороги могут различаться для костей, глаз и вестибулярного аппарата. Эксперименты с перепелами и другими организмами позволяют искать такие зависимости, однако для человека потребуется совокупность клеточных, животных и наземных моделей. Без ответа на этот вопрос архитекторы базы не знают, нужен ли вращающийся жилой модуль или достаточно тренажерного комплекса.

Вторая задача — детская медицина без быстрой помощи с Земли. Ребенку может потребоваться лечение инфекции, травмы, тяжелой аллергической реакции или внезапной сильной боли в животе, при которой иногда нужна операция. Дозировки лекарств и допустимые методы диагностики зависят от возраста и массы тела. На Международной космической станции при серьезной проблеме сохраняется возможность сравнительно быстрого возвращения; с Луны эвакуация сложнее, с Марса она принципиально не может быть немедленной. Значит, поселению понадобятся педиатрические препараты с подтвержденной стабильностью при долгом хранении, аппаратура подходящего размера, дистанционные консультации с учетом задержки связи и члены экипажа, способные действовать автономно. Само присутствие врача не решит проблему, если нужное лекарство испортилось или оборудование рассчитано только на взрослого.

Третья задача касается нормальной жизни, а не только выживания. Развитие ребенка зависит от сна, разнообразного движения, обучения, общения со сверстниками и ощущения безопасности. Замкнутый модуль ограничивает пространство для игры, меняет световой режим и делает любую неисправность частью повседневного опыта. Психологические данные взрослых из изоляционных экспериментов помогают проектировать среду, но семья не равна экипажу, а детско-родительские отношения не регулируются должностной инструкцией. До появления постоянных поселений придется определить, как защищать права ребенка, кто принимает медицинские решения, как обеспечивается образование и может ли семья отказаться от продолжения миссии.

Четвертая задача — наблюдение после возвращения. Если человек провел важный этап роста при другой силе тяжести, обычного обследования сразу после посадки недостаточно. Нужно годами оценивать скелет, обмен веществ, зрение, равновесие, сердечно-сосудистую и репродуктивную системы, а результаты сравнивать с показателями земной группы того же возраста и сходного состояния здоровья. Такие программы должны быть предусмотрены до старта: вместе с правилами хранения данных и образцов, независимым контролем и правом участника на медицинскую помощь уже во взрослом возрасте. Без этого эксперимент закончится раньше, чем проявится его главный результат. Решить все перечисленные задачи сможет только команда специалистов разных направлений.

Кто будет готовить первый безопасный детский полет

У этой задачи не может быть одной профессии «детский космический врач». Педиатр знает возрастные нормы и болезни растущего организма, но ему нужны биологи развития, которые понимают закладку органов и работу клеточных программ. Специалисты по авиационной и космической медицине оценивают экстремальные факторы и проектируют медицинское сопровождение. Биомеханики рассчитывают нагрузку на кость и мышцу, инженеры создают центрифуги, тренажеры и диагностические приборы, радиобиологи работают с дозами и экранированием, а специалисты по биоэтике определяют границу допустимого исследования. Полноценная команда появится не из одной учебной программы, а на стыке медицины, биологии и техники.

Начать медицинскую траекторию можно со специалитета «Педиатрия». Например, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова готовит врачей для работы с детьми и подростками, после чего выпускник может выбрать клиническую или научную специализацию. Для врача, уже получившего базовое медицинское образование, в Сеченовском Университете действует ординатура по авиационной и космической медицине. Там изучают влияние экстремальных факторов полета, пределы адаптации человека и организацию медицинского обеспечения. Сочетание педиатрической подготовки с космической медициной пока не образует отдельную готовую специальность, но дает основу для работы в будущем направлении.

Тем, кого интересует не лечение, а механизмы развития, подойдет фундаментальная биология. На биологическом факультете МГУ работает кафедра эмбриологии, где изучают развитие организмов, клеточную специализацию и экспериментальные методы. Дальше можно переходить в лаборатории гравитационной биологии, репродуктивной физиологии, биофизики клетки или радиобиологии. В ИМБП РАН действует аспирантура по авиационной, космической и морской медицине для выпускников медицинских и биологических направлений. Это путь для тех, кто хочет ставить эксперименты, анализировать ткани и превращать отдельные наблюдения в систему доказательств.

Инженерная траектория начинается с биомедицинских систем, приборостроения, механики или управления. Если постоянные внеземные поселения станут реальностью, для них придется создавать датчики подходящего ребенку размера, нагрузочные костюмы с меняющейся геометрией, компактные центрифуги, аппаратуру для обследований и программы, способные замечать отклонение от индивидуальной линии роста. Инженеру здесь недостаточно уменьшить взрослое устройство: он должен понимать физиологическую задачу, ограничения по массе и энергии, ремонтопригодность и последствия отказа. Поэтому уже во время обучения полезно искать совместные проекты с врачами и физиологами, работать в исследовательских лабораториях и осваивать обработку биомедицинских данных.

Первый ребенок на орбите появится не тогда, когда освободится место в корабле и найдется смелая семья. Это станет возможным только после того, как наука научится отличать адаптацию от нарушения развития, определит достаточный уровень нагрузки, защитит растущие ткани от радиации и создаст медицину, которая не зависит от срочного возвращения на Землю. Сегодня на вопрос «можно ли отправить ребенка?» нельзя ответить утвердительно не потому, что вред невесомости уже доказан во всех подробностях, а потому, что риск пока невозможно надежно измерить и контролировать. Самый взрослый поступок в этой истории — не торопить детский полет, а сначала получить знания, которые позволят ребенку вернуться не только живым и здоровым, но и полноценно выросшим.

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