 

Зрителям, купившим билеты на петербургские концерты Канье Уэста, сообщили о замене исполнителя на Льва Лещенко

26.08.2026, 15:18, Разное
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Организаторы выступлений Канье Уэста на «Газпром Арене» в Петербурге успокоили встревоженных фанатов: оба концерта состоятся в объявленные в афишах дни. Однако, добавили они, вместо американского рэпера на сцену выйдет звезда советской эстрады, лауреат премии Ленинского комсомола Лев Лещенко.

Новость о том, что в Санкт-Петербурге выступит Канье Уэст, вызвала неоднозначную реакцию – патриотическая общественность высказала крайнюю обеспокоенность, но при этом билеты раскупили за считанные часы, а спекулянты продавали их в 5-6 раз дороже номинала. Столкнувшись с волной осуждения, организаторы решили заменить Канье на артиста, который имеет «неоспоримый положительный облик в глазах россиян».

«Согласно публичной оферте мероприятия, организатор вправе заменить артиста на другого при необходимости. Покупая билет, вы согласились с офертой. Концерт не отменён, билеты возврату не подлежат», – ответили одному из обладателей билетов в кассе «Газпром Арены».

Несмотря на возраст, 84-летний Лев Лещенко находится в прекрасной форме и успешно выступает. Критики признают, что его знаменитый баритон с годами стал только глубже. На концертах прозвучат его лучшие песни – «Соловьиная роща», «Высота», а также несколько новинок, подготовленных к февральскому концерту в Кремле в честь юбилея артиста. На «разогреве» у Льва Лещенко выступит кавер-группа «Sno mi pwechepwech» из Анадыря, исполняющая хиты кумира восьмидесятых Кола Бельды.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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