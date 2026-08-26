 

Международный онлайн-форум в Москве собрал одного иностранного участника из-за блокировок VPN

26.08.2026, 13:19, Разное
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Организаторы международного онлайн-форума «Цифровой горизонт» признали: из 110 заявленных иностранных участников подключиться не смогли 108, поскольку у большинства не работал VPN, а без него платформа не открывалась. Единственным зарубежным делегатом оказался министр информации Приднестровской Молдавской Республики, который постоянно проживает в Подмосковье и выходил в эфир с домашнего роутера.

Как выяснилось, ссылки на конференцию были разосланы представителям 40 государств, однако часть приглашённых не смогла пройти авторизацию из-за санкционных ограничений, другая отказалась подключаться без шифрования, а третья потеряла доступ после обновления протоколов безопасности. В результате пленарное заседание прошло в формате видеоконференции с единственным участником, находившимся в 30 км от студии, без VPN. Организаторы сочли это доказательством работоспособности платформы и международного статуса мероприятия. 

«Меня часто спрашивают, почему я не пользуюсь VPN, – прокомментировал министр информации Приднестровья Валерий Спиридонов. – А я отвечаю: настоящий международный диалог не нуждается в обходных путях. Я живу в Подмосковье, но душой – в Приднестровье, и этого оказалось достаточно для кворума. Блокировки лишь подтверждают: до нас доходят только те, кто действительно готов сотрудничать».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


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