Зеленский удостоил Маска одной из высших наград Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении американского предпринимателя Илона Маска одной из высших государственных наград – орденом Свободы. Выше нее только звание Герой Украины и Крест боевых заслуг.

«За выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и США наградить орденом Свободы МАСКА Илона – предпринимателя, инженера, руководителя компаний SpaceX и Tesla, Соединенные Штаты Америки», – говорится в документе.

Разработанная SpaceX система спутникового интернета Starlink активно используется Вооруженными силами Украины в ходе военных действий против России. В то же время на данном этапе Маск на соглашается на ее использование для ударов вглубь российской территории.

Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro