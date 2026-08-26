 

Трамп предложил переименовать озеро Онтарио в озеро Америка

26.08.2026, 10:45, Разное
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Президент США Дональд Трамп, на фоне ухудшения отношений с Канадой, рассматривает идею переименовать озеро Онтарио в озеро Америка. Ранее он заявил о переименовании Мексиканского залива в Американский.

Трамп неоднократно называл Канаду «51-м штатом». На минувшей неделе администрация США объявила о введении 50-% пошлин на часть импорта из Канады. 25 августа министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань анонсировал планы ответных пошлин в размере от 15% до 50%.

«США всерьез рассматривают изменение названия с озера Онтарио на озеро Америка. Мы не думаем, что нам еще долго вести дела с Онтарио», – написал Трамп в сети Truth Social.

Отметим: даже если такое решение и будет принято, оно станет ничтожным с точки зрения международного права. Трамп также не может заставить американцев его использовать. В Канаде, судя по всему, просто ждут окончания через полтора года второй каденции Трампа.


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