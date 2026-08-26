 

ОДК раскрыла новую конфигурацию НК-3 для сверхлегкой ракеты «Воронеж»: двигатель второй ступени сможет запускаться дважды

26.08.2026, 9:00, Разное
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ОДК представит макет двигателя на Международном форуме технологического развития «Технопром», который пройдет в Новосибирске с 26 по 28 августа. В «Ростехе» отметили, что в современной России впервые создают ракетный двигатель такого класса.

Тяга жидкостного ракетного двигателя составит 4,5 тонны. Установить его планируют на первую и вторую ступени «Воронежа».

Разработкой двигателя занимается «ОДК-Кузнецов». Камеру НК-3 конструкторы создали с учетом технологий, примененных в рулевом агрегате двигателя РД-107А для ракет «Союз». Другие элементы, в том числе турбины и газогенератор, разрабатывают с нуля.

Всего планируют создать три модификации двигателя. Первую ступень «Воронежа» оснастят 12 двигателями НК-3. Вторая ступень получит один двигатель с высотным соплом, при этом запускаться он сможет дважды.

Двигатель второй ступени, а также часть двигателей первой оснастят системой управления вектором тяги. Это позволит менять направление полета ракеты. Сложные детали автоматики и газогенератора конструкторы собираются изготавливать с помощью 3D-печати. Ожидается, что это позволит быстрее перейти к испытаниям и снизит себестоимость. Тесты отдельных узлов двигателя и его огневые испытания планируют проводить на площадках «ОДК-Кузнецов».

Эскизный проект двигателя готов, сейчас специалисты готовят рабочую конструкторскую документацию. Согласно планам, в будущем «Воронеж» сможет выводить на орбиту Земли малые спутники и расширит возможности коммерческих запусков.


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