 

Удары ВСУ по целям в РФ — атакованы хаб Wildberries и НПЗ, есть жертвы

26.08.2026, 6:45, Разное
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В ночь на 26 августа украинские беспилотники атаковали несколько регионов России. В Котовске Тамбовской области БПЛА попали в логистический центр Wildberries, вызвав крупный пожар. Губернатор Евгений Первышов сообщил, что площадь возгорания превысила 100 тысяч кв. метров. Все сотрудники были эвакуированы. Есть пострадавший.

Этот же логистический центр Wildberries уже подвергался атаке 18 июля: тогда погибли семь сотрудников, еще 25 человек получили ранения.

Еще одной целью ночной атаки стал нефтеперерабатывающий завод «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в Кстово Нижегородской области. Местные жители сообщали о серии взрывов и крупном пожаре в районе предприятия. Украинские и OSINT-источники утверждают, что огонь возник непосредственно на территории НПЗ, однако российские власти на момент публикации официально не подтверждали характер повреждений. Кстовский НПЗ является одним из крупнейших в России, его мощность составляет около 17 миллионов тонн нефти в год.

В Липецкой области беспилотник упал на частный жилой дом. Губернатор Игорь Артамонов сообщил, что в результате пожара погибли мужчина и 14-летний ребенок, еще две женщины получили ранения и были госпитализированы.

В Белгородской области два БПЛА взорвались на территории предприятия в поселке Прохоровка. Двое мужчин получили множественные осколочные ранения, были повреждены два грузовика. Еще один дрон атаковал грузовой автомобиль возле села Погореловка Корочанского округа, водитель получил ранение.

Кроме того, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении десяти беспилотников, летевших в направлении российской столицы. На фоне атаки временные ограничения вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Информации о пострадавших или значительных разрушениях в Москве и Подмосковье не поступало.

Украинская сторона на момент публикации официально не комментировала большинство перечисленных ударов и не называла их цели.


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