 

«Китайский YouTube» Bilibili приступил к международной экспансии

25.08.2026, 18:03, Разное
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Самая крупная видеоплатформа Китая Bilibili подтвердила запуск международной экспансии. Она хочет не просто конкурировать с YouTube, а превзойти сервис по охвату аудитории. Уже запущена реклама системы заработка для создателей контента и инфлюенсеров. А контент уже сотрудничающих с Bilibili авторов будет дублироваться в китайской и международной версиях сервиса.

Главным препятствием для расширения Bilibili была принятая в Китае жесткая проверка личностей пользователей — и особенно авторов видео. Она отталкивала иностранцев, да и не все могли пройти такую проверку. На международной версии платформы эту проверку отключили, однако ее заменят некими «системами модерации контента на основе ИИ», которые пока находятся в разработке.

Компания опубликовала множество вакансий менеджеров по работе с сообществом фактически во всех частях света – в Лос-Анджелесе, Лондоне, Мехико, Сан-Паулу, Стамбуле и Токио. Идет набор персонала в США, Европе, Японии и на других ключевых рынках. Уже есть международное приложение для Android, а версия для iOS ожидается в ближайшее время — плюс на подходе англоязычный сайт.

В настоящее время аудитория Bilibili насчитывает более 376 миллионов активных пользователей в месяц.Источник &#8212 Bilibili


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