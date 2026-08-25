 

Компания Meteoric предлагает разгонять облака с помощью дронов

25.08.2026, 17:34, Разное
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Стартап Meteoric предлагает бороться с плотной облачностью необычным способом — запускать в облака флотилии дронов, которые будут рассеивать их прямо над солнечными фермами. Замысел предполагает отправку десятков и даже сотен автономных аппаратов в низкие и средние облачные слои на высоту до 5000 метров. Дроны должны оказывать воздействие на капли воды, из которых сформированы облака, не применяя химических реагентов. Такая обработка уменьшает отражающие способности облаков и возвращает солнечным панелям на земле заметное количество света Солнца.

Сплошная облачность низкой и средней интенсивности перекрывает до 82 % солнечного излучения. Моделирование показало, что применение дронов может поднять генерацию действующих солнечных ферм в ключевых сетевых регионах Америки на 10–30 %. В денежном выражении это составляет от пяти до двадцати восьми тысяч долларов на мегаватт установленной мощности — причем без строительства новой инфраструктуры.

Точный механизм рассеивания облаков компания пока не раскрывает. Известно лишь, что в лабораторных испытаниях прототип дрона уменьшил плотность искусственного облака на 13 %. Детали эксперимента — размер камеры, методика измерений, число повторных тестов — не публиковались, как и результаты независимой экспертизы. Цифры о приросте генерации в 10–30 % тоже получены расчетным путем, а не замерами на действующей электростанции.

В ответ на критику Meteoric приводит экономические аргументы: традиционные операции по рассеиванию облаков самолетами стоят от 2000 долларов/час, тогда как рабочий час электрических дронов оценивается максимум в 60 долларов. Ближайшая серьезная задача для Meteoric — продемонстрировать, что их система действительно может работать в настоящем облаке, а не только в лабораторной камере.Источник &#8212 Meteoric Technologies Inc


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