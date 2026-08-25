В архиве найден действующий указ Петра I о четвертовании всех москвичей, которые критикуют Петербург

В Государственном архиве Российской Федерации в ходе плановой инвентаризации обнаружен Высочайший указ «О защите чести и достоинства великого града Санкт-Петербурга», который Пётр Великий подписал 27 мая 1721 года.

Согласно документу, «московитам и примкнувшим к ним неразумным и застрявшим в своей старине обывателям» под угрозой сурового наказания запрещается критиковать Санкт-Петербург и его жителей.

«За хулу на стальной град подвергнуть виновного суду и расправе, а именно публичному четвертованию. А коль нет рядом экспедиторов Тайной канцелярии, то учинить справедливость и восстановить честь великого града может любой петербуржец прямо на месте», – говорится в документе.

Как отметил старший научный сотрудник архива Модест Королёв, этот указ так и не был отменён, поэтому действует и по сей день.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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