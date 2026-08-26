Трамп не исключил, что власти Ирана могут лгать о том, жив ли Хаменеи

Президент США Дональд Трамп в интервью известному американскому консервативному радиоведущему Гленну Беку заявил, что он не исключает, что власти Ирана могут скрывать правду о состоянии Моджтабы Хаменеи.

«Я не думаю, что он мертв», – заявил Трамп, отметив, что, по имеющимся у него данным, Хаменеи был тяжело ранен: пострадала левая сторона его тела, в том числе рука и нога.

При этом Трамп допустил, что, если Хаменеи все же умер, власти Ирана могут делать вид, что он жив. По словам президента США, в Тегеране продолжают утверждать, что советуются с верховным лидером и получают его окончательное одобрение по важным вопросам. Трамп добавил, что не доверяет иранским переговорщикам.

В том же интервью президент США скептически оценил возможность того, что массовые протесты в ближайшее время приведут к смене власти в Иране. По его словам, многие удивляются, почему иранцы не выходят на улицы активнее, однако протестующим угрожает смертельная опасность.

«Очень трудно протестовать, когда есть люди, готовые стрелять в тебя и убить тебя. Именно поэтому они не протестуют», – заявил Трамп. По его словам, силовикам достаточно убить нескольких участников акции, чтобы заставить разойтись даже многотысячную толпу.

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