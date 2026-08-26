В Непале после наводнения пропали без вести почти 300 иностранных туристов

После разрушительного наводнения в непальском округе Расува, на границе с Тибетским автономным районом Китая, пропавшими без вести числятся 384 туриста и путешественника, из них 291 иностранец и 93 гражданина Непала. Такие предварительные данные опубликовал Совет по туризму Непала. Власти подчеркивают, что список составлен по сведениям туристических компаний и сейчас проверяется.

Среди иностранцев числятся как минимум 105 граждан Индии, 12 граждан Великобритании, четыре гражданина ЮАР, три гражданина США, 17 граждан Малайзии, а также граждане Австралии и Нидерландов. Гражданство многих пропавших устанавливается. Кроме того, в списках фигурируют 37 нерезидентов Индии.

Непальские правоохранительные органы сообщают о 16 погибших. Но, по всей видимости, число жертв значительно возрастет.

Наводнение произошло утром 26 августа на реке Бхоте-Коши. Поток воды пришел со стороны Тибета и особенно сильно ударил по районам Тимуре, Расувагадхи и Сьябрубеси. Были разрушены жилые дома, рынки, дороги, мосты, полицейские посты и объекты гидроэнергетики; в ряде районов нарушены связь и электроснабжение.

Пропавшими без вести числятся и сотрудники непальских сил безопасности, служившие в районе границы. Для поисково-спасательной операции привлечены армия, полиция и авиация; Непал обратился за помощью к Индии и Китаю.

Причина резкого подъема воды окончательно не установлена. Первоначально предполагалось, что поток пришел из-за прорыва ледникового озера или оползня на тибетской стороне. Однако специалисты Международного центра комплексного развития горных районов считают наиболее вероятной причиной сход ледово-каменной лавины, которая перегородила приток Бхоте-Коши, после чего естественная плотина прорвалась.

Совет по туризму Непала просит родственников не считать предварительный список подтверждением гибели или исчезновения людей: часть туристов может просто находиться без связи из-за разрушения инфраструктуры.

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