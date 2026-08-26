Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1645-й день войны

Минобороны РФ 25 августа 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» в результате решительных действий установили контроль над населенным пунктом Писаревка Сумской области. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Толстодубово, Пролетарское, Садки и Кияница Сумской области. В Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка, батальона беспилотных систем ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Приколотное, Бузово, Цуповка, Новоалександровка, Липцы и Слатино Харьковской области. ВСУ потеряли до 240 военнослужащих, 1 танк и 14 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Пролетарское, Высшее Соленое Харьковской области, Богородичное, Сидорово, Маяки, Райгородок и Святогорск Донецкой Народной Республики. Потери противника составили до 210 военнослужащих, 2 бронеавтомобиля HMMWV производства США, 17 пикапов и 1 станция радиоэлектронной борьбы.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой, аэромобильной, горно-штурмовой бригад и батальона беспилотных систем ВСУ в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка, Красный Молочар, Николаевка, Семеновка и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 215 военнослужащих, 25 автомобилей и 4 орудия полевой артиллерии. Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Райское, Андреевка, Дружковка, Славянка, Новогригоровка, Новотроицкое, Белозерское, Доброполье и Роганское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили более 365 военнослужащих, 1 боевая бронированная машина «Козак», 5 автомобилей, 1 артиллерийское орудие и 1 радиолокационная станция. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. В результате активных действий освободили населенный пункт Неженка Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Малиновка, Маломихайловка, Ивановка, Васильковка Днепропетровской области, Общее, Барвиновка и Омельник Запорожской области.

Противник потерял свыше 345 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины и 3 автомобиля.

Подразделения группировки войск «Днепр» нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Орехов, Димитрово, Новояковлевка, Червоная Криница и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 30 военнослужащих, 32 автомобиля, 122-мм гаубица Д-30 и 3 станции радиоэлектронной борьбы. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение логистическим центрам, объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры Украины, используемым ВСУ, складам боеприпасов и военно-технического имущества, цехам сборки, местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 141 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, 3 крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 798 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 220067 беспилотных летательных аппаратов, 669 зенитных ракетных комплексов, 30725 танков и других боевых бронированных машин, 1775 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36274 орудия полевой артиллерии и минометов, 70240 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 239400 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В конце мая 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала в 2022 году полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла только убитыми почти 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным ООН, с 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель примерно более 16000 мирных жителей, в том числе около 800 детей; около 47000 гражданских, включая примерно 3000 детей, получили ранения. В ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных случаях, реальные потери, вероятно, значительно выше. Украинские власти и местные администрации говорят о десятках тысяч погибших гражданских, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных территорий, где независимая проверка невозможна.

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