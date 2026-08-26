 

Сборку российско-белорусского самолета «Освей» планируют организовать на «Соколе»

26.08.2026, 12:33, Разное
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Перспективный российско-белорусский региональный самолет ЛМС-192, также известный как «Освей», станут собирать на существующих и модернизированных мощностях предприятия «Сокол» (входит в структуру ОАК), которое расположено в Нижнем Новгороде. Ранее речь шла о белорусских площадках.

На данном заводе также планируют разместить часть производственных линий, необходимых для выпуска другого российского самолета — легкого многоцелевого «Аккорд-201». Для него должны запустить механическую обработку деталей с агрегатной сборкой.

Общая стоимость продолжения развития программы «Освей» пока не рассчитана — ее определят после того, как будет полностью подготовлена рабочая конструкторская документация. Также между Россией и Белоруссией существует договоренность о распределении вероятных дополнительных расходов, связанных с новыми или измененными требованиями к ЛМС-192.

Напомним, «Освей» представляет собой турбовинтовой самолет для местных авиалиний, рассчитанный на 19 пассажиров и оснащенный двумя российскими силовыми установками ВК-800. Как ожидается, данное воздушное судно пройдет сертификацию до конца 2029 года.


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