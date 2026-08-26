Причиной глобального сбоя российского сегмента интернета стала уборщица

Министерство цифрового развития раскрыло причину 6-часового отключения российского сегмента сети, произошедшего на прошлой неделе. Вопреки первоначальным версиям о кибератаке иностранного ИИ или падении метеорита, инцидент носит сугубо бытовой характер. Как следует из акта внутреннего расследования, виновницей стала 58-летняя сотрудница клининговой службы стратегического узла связи «ММТС-9» (М9), которая во время плановой влажной уборки в помещении № 825 задела шваброй незащищённый контур бесперебойного питания и опрокинула ведро со щелочным раствором «Прогресс» прямо на стойку с магистральным оборудованием.

Техническая экспертиза показала, что агрессивная щелочная среда проникла внутрь корпуса флагманского когерентного оптического транспондера терабитного класса «Суверен-Оптик 800Т» и блока спектрального уплотнения DWDM. Средство вызвало химическую деградацию гидрофобного покрытия на оптических пигтейлах и привело к термическому пробою в модулях усиления на основе эрбия (EDFA). В результате каскадного отказа линейных карточек произошла полная рассинхронизация тактовых генераторов, из-за чего протоколы BGP и OSPF начали бесконечно перестраивать таблицы маршрутизации, обрушив пиринговые стыки со всеми магистральными провайдерами страны.

В Минцифры подчеркнули, что инцидент, несмотря на масштаб, позволил провести внеплановое стресс-тестирование систем автоматического переключения на резервные каналы связи. При этом в отчёте указывается: швабра уборщицы была произведена в недружественной стране и не имела встроенного датчика приближения к объектам критической информационной инфраструктуры (КИИ). По итогам инцидента клининговая компания, обслуживавшая узел М9, лишена лицензии, а сама уборщица привлечена к административной ответственности по статье за «неумышленное создание помех работе ТСПУ».

С 1 сентября 2026 года во всех серверных комнатах уровня Tier III и выше вводится строжайший запрет на влажную уборку: пыль с магистральных маршрутизаторов и оптических кроссов разрешено сдувать исключительно сертифицированными отечественными баллонами со сжатым аргоном.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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