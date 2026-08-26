Ученые ничего не делали с заброшенным полем 11 лет — и оно превратилось в цветущий рай для орхидей

Эксперимент стартовал на двухгектарном участке в местечке Бодхэм (Великобритания). Земля принадлежала семье профессора Карла Сейера из Университетского колледжа Лондона.

После сбора урожая в 2005 году поле решили больше не засеивать из-за сложных глинистых почв и проблем с естественным дренажем. Профессиональные агрономы настоятельно рекомендовали ученым заказать дорогие коммерческие смеси луговых цветов, однако Сейер сознательно не прислушался к этим советам, решив проверить естественную способность экосистемы к саморегенерации. Единственным вмешательством человека в жизнь участка остался традиционный осенний покос. О результатах этого эксперимента рассказали в статье для журнала Restoration Ecology.

После многолетнего мониторинга, проходившего с 2011 по 2022 год, результаты превзошли все ожидания. Биологи каждые два-три года подробно описывали все растения на одних и тех же участках и обнаружили, что среднее число видов растений на каждом участке удвоилось — с 10 до 20. На месте истощенной пашни сам по себе вырос разнотравный луг. На нем прижились даже редкие виды: болотная орхидея, осока, золототысячник и малый погремок, которые считаются свидетельством здоровой экосистемы.

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По оценкам авторов исследования, семена редких растений попали на поле естественным путем — их могли занести на шерсти и копытах дикие животные (например, регулярно заходившие туда олени), а также птицы и ветер. Сегодня на поле ежегодно распускаются тысячи орхидей, превративших бывший сельскохозяйственный пустырь в настоящую местную достопримечательность. По словам профессора Сейера, прогулка по этому полю напоминает путешествие во времени. Сами ученые были в абсолютном восторге, когда во время плановых обходов заметили первые самосевные орхидеи.

Авторы научной работы подчеркнули: подобный подход критически важен именно сейчас. Восстановление дикорастущих лугов создает защитный барьер для насекомых-опылителей, птиц и мелких млекопитающих, а также повышает устойчивость ландшафта к изменениям климата.

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